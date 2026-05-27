Salida de vía de un turismo en Negreira sin rastro del conductor
Varios automovilistas alertaron a los agentes de la insólita presencia del vehículo en la vía que une Negreira con Marco do Cornado
Ocurrió en el km 4,2 de la carretera DP-6503 entre las parroquias de Aro y Broño, y las primeras llamadas surgieron a las 08.00 horas
La Policía Local de Negreira investiga la aparición de un turismo fuera de vía, pero sin rastro de su conductor.
Al parecer, fueron varios los automovilistas que, a partir de las 08.00 horas, alertaron a los agentes al constatar la llamativa presencia de un turismo gris sobre la cuneta, pero con el morro mirando hacia la carretera y en un delicado equilibrio. Además, no había rastro de ocupantes. Según otras fuentes, el coche ya estaba en esa posición al filo de las 07.00 horas de este miércoles.
Carretera a Marco do Cornado
Ocurrió en el kilómetro 4,2 de la carretera DP-5603 que une la villa con Marco do Cornado, entre la parroquia de Aro y la de Broño. Los agentes intensifican sus pesquisas para encontrar a la persona que conducía el automóvil. Al parecer, el titular del coche podría estar barajando la presentación de una denuncia por robo.
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