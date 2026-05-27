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Salida de vía de un turismo en Negreira sin rastro del conductor

Varios automovilistas alertaron a los agentes de la insólita presencia del vehículo en la vía que une Negreira con Marco do Cornado

Ocurrió en el km 4,2 de la carretera DP-6503 entre las parroquias de Aro y Broño, y las primeras llamadas surgieron a las 08.00 horas

A la izquierda, el turismo que se salió de vía en Negreira suspendido sobre la cuneta y sin conductor

A la izquierda, el turismo que se salió de vía en Negreira suspendido sobre la cuneta y sin conductor / Policía Local de Negreira

Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

La Policía Local de Negreira investiga la aparición de un turismo fuera de vía, pero sin rastro de su conductor.

Al parecer, fueron varios los automovilistas que, a partir de las 08.00 horas, alertaron a los agentes al constatar la llamativa presencia de un turismo gris sobre la cuneta, pero con el morro mirando hacia la carretera y en un delicado equilibrio. Además, no había rastro de ocupantes. Según otras fuentes, el coche ya estaba en esa posición al filo de las 07.00 horas de este miércoles.

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Carretera a Marco do Cornado

Ocurrió en el kilómetro 4,2 de la carretera DP-5603 que une la villa con Marco do Cornado, entre la parroquia de Aro y la de Broño. Los agentes intensifican sus pesquisas para encontrar a la persona que conducía el automóvil. Al parecer, el titular del coche podría estar barajando la presentación de una denuncia por robo.

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