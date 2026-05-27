Ames y Agamudi unen fuerzas para la inserción laboral y formación de jóvenes con discapacidad

El alcalde de Ames, Blas García, y la concejala de Benestar Social, Uxía García, mantienen la apuesta de su gobierno hacia la inclusión, por lo que celebraron un encuentro con la Asociación Galega de Mundos Diversos, Agamudi, para estudiar vías de colaboración entre ambas entidades. El objetivo es consolidar y ampliar los logros en materia de integración, abogando los padres por crear espacios para la formación y socialización dirigidos a sus hijos.

Esta relación nace, en cierto modo, gracias a las sinergias generadas en el Club da diversidade que se acaba de crear recientemente en Ames. Y es que la principal meta de esta toma de contacto giró en torno a la formación de los jóvenes con discapacidad y la ayuda a la incorporación al mundo laboral a partir de los 21 años, que es el período en el que comienza para ellos una situación de mayor desamparo, ya que es la edad en la que el sistema educativo público deja de acogerlos.

Puertas abiertas

El regidor señaló tras el encuentro que “Ames ten as portas abertas a colaborar con este tipo de iniciativas”, ya que “somos un municipio sensible e integrador e entendemos que as persoas deben estar sempre no foco das nosas políticas”. En la misma línea se mostró la concejala de Benestar Social, Uxía García, quien valoró que “dende este Concello sempre intentamos darlle apoio ás persoas con discapacidade e ás familias que as teñen ao seu cargo”. Un apoyo “para que poidan acadar unha vida autónoma ou o máis independente posible, integrando e ofrecendo oportunidades reais”.

Por su parte, los representantes de Agamudi fueron su presidenta, Katya Rodríguez; su tesorero, Anxo Rodríguez; y una de las trabajadoras del equipo que desarrolla el proyecto de investigación y divulgación EVA, Cristina Sánchez. Desde la asociación valoran muy positivamente el respaldo y el apoyo recibido por el Concello de Ames.

Iniciativa de los padres

La Asociación Galega de Mundos Diversos es una iniciativa que nació de un grupo de familias que buscaban más oportunidades para sus hijo con discapacidad intelectual y del desarrollo, pudiendo ofrecerles un lugar para socializar, aprender, desarrollar su autonomía y favorecer su inserción social y laboral.

Desde la asociación realizan diferentes actividades, como talleres ocupacionales, actividades de la vida diaria, cursos de teatro y demás actividades de socialización y ocio, con el objetivo de potenciar la creatividad, la concentración y el orgullo del trabajo bien hecho. La máxima de Agamudi es que cada pequeño logro en el día a día sea un gran paso hacia la independencia. La asociación también organiza encuentros abiertos para madres, padres y jóvenes centrados en el futuro personal y profesional de las personas con diversidad intelectual.