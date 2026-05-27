El Concello de Rois cede la antigua escuela de Sorribas a Amipa para un centro de día para discapacitados
La Consellería de Política Social financiará la reconversión del local con diez plazas
La unitaria de Peruca, que usa el Club de pesca Londra, también tendrá uso municipal
El Concello de Rois cederá a la Asociación Amipa la antigua escuela unitaria de Sorribas para que pueda crear en este edificio municipal un centro de día con diez plazas para personas con discapacidad. “Trátase dun proxecto moi importante”, dijo el alcalde, Ramón Tojo, “que sae adiante grazas ás xestións do equipo de goberno diante da Consellería de Política Social, que financiará este centro de día”.
En la sesión también se aprobó la desafectación inicial de un camino en Ferreiros (Costa) y trasladar el pésame de la Corporación y de todo el vecindario a la familia del fallecido profesor Lois Aldegunde. En cuanto a la cesión del local a la Asociación Amipa, llega una vez que el pleno aprobó por unanimidad en la sesión extraordinaria de este miércoles y que tanto la unitaria de Sorribas como la de Peruca dejen de estar adscritas al servicio público de Educación y queden a disposición del Ayuntamiento. Esta petición fue aprobada este mismo mes de mayo por la Consellería de Educación a petición del gobierno local.
Convenio de cesión
Ramón Tojo explicó que ahora el Ayuntamiento de Rois firmará con la Asociación Amipa “un convenio de cesión da unitaria de Sorribas” para que puedan acometer allí “un proxecto de servizos sociais moi importante”. Se trata de un centro de día destinado a personas con discapacidad, con capacidad para diez plazas que será financiado por la Consellería de Política Social y gestionado por la citada entidad de forma complementaria al centro ocupacional que ya tiene en la rectoral de esta parroquia.
En lo que atañe a la antigua unitaria de Peruca, Ramón Tojo explicó que queda a disposición del Concello, y que se podrá destinar a los usos que se consideren oportunos más adelante. En la actualidad, este local está siendo utilizado por el Club de pesca deportiva Londra.
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