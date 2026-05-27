Fallece Antonio Caldeiro, del taller Outlet Neumáticos Milladoiro y emprendedor de turismo rural en la Ribeira Sacra

Semana triste para el tejido empresarial del área del área de Santiago tras trascender este miércoles la muerte de Antonio Caldeiro Bouza, conocido por muchos de sus amigos y clientes como Toni y responsable del taller Outlet Neumáticos Milladoiro, especializado en ruedas. Este joven emprendedor falleció a los 47 años de edad.

De raíces lucenses y con ADN del mundo de la mecánica, la empresa que dirigía acumula más de dos décadas cambiando y reparando neumáticos. Por sus instalaciones de la Rúa Oliveiras de O Milladoiro (Ames) pasaron miles de vehículos que confiaban en la experiencia y profesionalidad de Toni.

Vecino de Santiago y padre de dos niñas, lidió en los últimos años con importantes problemas de salud, pese a lo que siguió adelante con varios proyectos, según relatan algunos conocidos.

La capilla ardiente está instalada en la sala Cervantes del Complejo Funerario Santiago Apóstol, en Boisaca, donde hoy a la una de la tarde (13.00 horas) se celebrará una misa de cuerpo presente por su eterno descanso. Después, será incinerado en la intimidad familiar.

Antonio Caldeiro Bouza, en el taller / Cedida

Turismo rural en Lugo

Aunque Antonio Caldeiro era vecino de Santiago y trabajaba en O Milladoiro, sus raíces hay que buscarlas en el sur de Lugo. Su padre, fallecido en un trágico agropello, era natural de Sarria, donde tenía un taller; mientras que su madre era de Sober. Precisamente en este último municipio, en el corazón de la Ribeira Sacra, Toni y su familia emprendieron en el mundo del turismo rural con el establecimiento Casa do Bouza Vello, situada en el casco urbano, en la salida a Proendos.

En Sober confirmaron que la familia visitaba el pueblo con frecuencia para atender a los negocios y que tienen además otros proyectos de viviendas turísticas en marcha. Por ello, la muerte de Toni también causó una profunda conmoción allí.