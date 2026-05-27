El Concello de Padrón abre sus puertas a dos alumnos de Jardinería para formación dual remunerada

El Concello de Padrón apuesta por la formación y el acceso al empleo, al convertirse en la primera entidad pública que colabora con la Formación Profesional Dual, concretamente con el ciclo medio de Xardinaría e Floraría del IES Plurilingüe de Valga, permitiendo que dos alumnos realicen su formación práctica en las instalaciones y espacios verdes municipales.

Gracias a este acuerdo, los estudiantes podrán combinar el aprendizaje académico con la experiencia laboral real en el propio municipio mediante un contrato formativo remunerado dentro del modelo de educación dual. El convenio tendrá una duración de dos años y se desarrollará en colaboración con Feuga, entidad encargada de colaborar en la gestión de este modelo formativo.

Cuatro meses

Durante este curso, el alumnado realizará cuatro meses de prácticas, permitiendo una formación progresiva y adaptada a las necesidades reales del trabajo diario. A través de este acuerdo con el IES Plurilingüe de Valga, el Ayuntamiento aportará parte del salario correspondiente a los contratos formativos de los dos alumnos, reforzando así el compromiso municipal con la creación de oportunidades laborales y con la formación práctica de la juventud.

Actualmente, el alumnado desarrolla su aprendizaje práctico en el Xardín Artístico Botánico de Padrón y en el centro urbano de la villa, participando en tareas de mantenimiento y conservación bajo supervisión constante y en un proceso continuo de aprendizaje. Este trabajo permite ampliar sus conocimientos sobre identificación de plantas y poner en práctica tareas como replantaciones, tratamientos fitosanitarios, poda, abonado o cambios de especies según la temporada.

Replantación

Dentro de estas actuaciones, los alumnos ya han participado en la replantación de más de 6.000 plantas en el invernadero municipal, un espacio que desde el Ayuntamiento definen también como “unha aula aberta dentro dun espazo vivo”, donde el alumnado puede aprender directamente sobre el terreno y en contacto diario con las distintas especies vegetales. Desde el gobierno local también ponen el foco en la importancia de la inclusión dentro de la formación dual. Destacan que el alumnado participante puede abarcar diferentes edades, desde jóvenes de 17 años hasta personas adultas que buscan una nueva oportunidad laboralo continuar formándose. De este modo, la formación dual se convierte tanto en una puerta de entrada al primer empleo como en una herramienta de reciclaje profesional y aprendizaje continuo.

Dificultades para contrataciones

Según trasladan, en muchos casos, los centros educativos encuentran dificultades para hallar empresas o entidades que apuesten por acoger alumnado dual con diferentes realidades educativas o necesidades específicas. En este sentido, el Concello de Padrón reivindica la necesidad de abrir oportunidades a todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias y apostando por un modelo más integrador y más próximo a la realidad social actual.

“Non podemos falar de futuro sen falar de integración. A sociedade está composta por moitas realidades distintas e as administracións públicas tamén teñen que ser exemplo na creación de oportunidades”, señalan desde el ejecutivo local. Además, desde el Ayuntamiento destacan la intención de continuar impulsando en el futuro nuevas colaboraciones con la enseñanza profesionalizante, abriendo vías de cooperación con otros centros educativos y programas de formación dual que permitan seguir generando oportunidades para la juventud y mejorando los servicios municipales.