INFRAESTRUTURAS
A Laracha moderniza a escola infantil A Galiña Azul con máis de 145.000 euros
Os traballos, financiados integramente pola Xunta, executaranse durante o verán
A Xunta de Goberno Local da Laracha adxudicou á empresa Esqueiro S.L. a execución do proxecto de mellora das instalacións da escola infantil pública A Galiña Azul, unha actuación valorada en máis de 145.000 euros. A intervención contará co financiamento íntegro da Xunta de Galicia a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
O proxecto permitirá acometer unha renovación integral de diferentes espazos para reforzar a seguridade, o confort e a funcionalidade. Os traballos centraranse na zona máis antiga do edificio e incluirán actuacións de reparación, mantemento e modernización orientadas a adaptar as instalacións ás necesidades actuais da escola infantil.
Entre outras actuacións, renovaranse os pavimentos interiores, completarase a instalación de solo radiante, renovarase a pintura nos diferentes espazos e melloraranse elementos de carpintería, illamento e protección interior.
Novo mobiliario
Tamén se contempla a reforma dos aseos infantís, a instalación de novo mobiliario e espazos de almacenamento, así como diferentes actuacións destinadas a incrementar a eficiencia térmica e acústica do edificio, mellorar as condicións hixiénicas e reducir as necesidades de mantemento futuro mediante o emprego de materiais máis resistentes, sostibles e adaptados ao uso diario nun contorno educativo infantil.
A previsión é aproveitar o período estival para executar os traballos de maior complexidade, de maneira que as instalacións poidan estar plenamente operativas de cara ao inicio do próximo curso e que as obras interfiran o menos posible na actividade ordinaria do centro.
Unha escola máis confortable
Con esta actuación, o Concello da Laracha, da man da Xunta de Galicia, "continúa avanzando na mellora e modernización das infraestruturas municipais vinculadas aos servizos educativos e de conciliación, contribuíndo a ofrecer espazos máis seguros, accesibles e confortables tanto para os nenos usuarios como para o persoal da escola infantil", subliñan dende o goberno local.
- Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal
- La compostelana Castrosua desembarca en Palma con los primeros autobuses eléctricos de la isla
- Los cinco nuevos kilómetros de autovía entre Brión y Urdilde estarán operativos en 2027