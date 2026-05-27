La Xunta destina 3,5 millones para mejorar 53 parques empresariales con el de Sigüeiro como ejemplo

María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía e Industria, destacó que este año la convocatoria de ayudas de la Xunta para mejorar las infraestructuras en parques empresariales, presupuestada en 3,5 millones de euros, permitirá financiar 53 actuaciones en polígonos industriales. Así lo aseguraba junto a la directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, en su visita al parque empresarial de Sigüeiro, Oroso, que este año recibió 120.000 euros de esta línea de apoyos para renovar y mejorar sus infraestructuras viarias.

El polígono orosano fue, de hecho, uno de los 46 que resultaron beneficiados en toda Galicia en la convocatoria de 2026. La conselleira explicó que las ayudas cubren hasta el 80 por ciento de la inversión subvencionable, con un máximo de 120.000 euros para las solicitudes individuales y de 138.000 para las conjuntas. Como novedad, señaló que este año también se podrán destinar a mejorar las infraestructuras y espacios públicos del parque empresarial para contribuir a su integración paisajística.

Más posibilidades

Junto con esta posibilidad, los apoyos cubren la implantación y mejoras en la iluminación pública en las plantas de depuración de aguas y en los colectores con vertido a la depuradora municipal; en la gestión de residuos dentro del parque empresarial; en las infraestructuras viarias o en los servicios centralizados de suministro de gas e hidrógeno.

La titular de Economía e Industria enmarcó esta actuación en la política de suelo que está desarrollando el Gobierno gallego “o maior investimento en solo empresarial feito pola Xunta en toda a súa historia”, aseveraba, con más de 400 millones de euros previstos para invertir desde ahora hasta el 2030, concluyó.