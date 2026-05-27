Reabre el chiringuito con uno de los atardeceres más bonitos de Galicia: a 1 hora de Santiago y con música en directo

La subida de las temperaturas en Santiago invita a desconectar y a buscar una playa cercana en la que darse un buen chapuzón. Pero, por muy agradable que sea su orilla, no hay arenal que no pida un chiringuito en el que refrescarse con una copa cuando el sol se consume en el horizonte.

En Areas, a menos de una hora de Compostela, ha reabierto hace poco uno de esos bares a pie de playa capaces de hacer que uno pliegue la sombrilla. Se trata de Mera Mera, una hermosa terraza abierta al Atlántico que atrae a los bañistas como la luz a las polillas tanto por sus sesiones de música en directo como por lo que muchos consideran uno de los mejores atardeceres de Galicia.

El regreso de Mera Mera, el chiringuito sobre el arenal para ver el ocaso

Tras su despedida la pasada temporada, más de uno esperaba con ganas la reapertura de este chiringuito con vistas a la playa de Sanxenxo. Un deseo que se cumplió hace apenas unas semanas, cuando el establecimiento volvió a encender los fogones y a colocar sus guirnaldas de luces para afrontar otro verano junto al mar.

Al frente del negocio se encuentra Marco Martínez, un hostelero que bautizó el bar en honor a su madre -Mera Mera en México significa 'patrona'-. Con él ha conquistado a buena parte de los asiduos a este oasis de arena blanca, a los que suministra el complemento perfecto para un día de sol: mucha música y una comida a la que los clientes otorgan la distinción de "muy buena".

La tortilla, los calamares, el cachopo y la ensalada son los platos con más fama del establecimiento, del que también salen otras comandas populares como el pulpo, las croquetas y unas patatas de la casa regadas en salsa. Pero lo mejor es, sin duda, la imagen de postal que se tiene desde sus mesas, desde las que se puede disfrutar de unas hermosas puestas de sol.

Como la terraza del Mera Mera se ubica en un sitio elevado, queda al alcance de los ojos tanto el mar como la arena de Areas. Uno puede acercarse a comer, cenar o, simplemente, tomar un refresco cuando el día claudica y este coqueto chiringuito se tiñe de las luces naranjas del ocaso.

A la hora de la cena, la cafetería mantiene viva su magia prendiendo las luces que serpentean entre las sombrillas. Eso sí, para disfrutar de este ambiente es necesario tener muy presente la climatología, tal y como advierte el propio establecimiento: "Abrimos todos los días de 12.00 a 22.30 horas cuando el tiempo nos lo permite. Los días de lluvia cerramos por logística".

Desconectar al ritmo del DJ

Con el reinicio de la actividad en este chiringuito cerca de Santiago, también han vuelto sus míticas sesiones de música en directo. Esta misma semana tuvo lugar una de las primeras de la temporada, protagonizada por la banda de funky rock Freshkiños.

El propio local afirma que la música es una pieza indispensable de su negocio, en el que siempre tratan de dinamizar el ambiente a golpe de beats. La experiencia, junto con la puesta de sol, compensan la espera que a veces se da para ser atendido, cuando las mesas se llenan y las bandejas zigzaguean afanosamente entre los clientes.