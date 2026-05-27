Ponen a la venta cuatro mil vasos para escanciar 5.000 litros de sidra de cinco países en A Estrada

La Asociación Maceira e Sidra y el Concello da Estrada pondrán en marcha este miércoles la venta anticipada de vasos para disfrutar de la XIII Feira da Sidra, que se celebrará en la Praza da Constitución el próximo 6 de junio. Los organizadores pretenden despachar más del mitad de los vasos por adelantado, con el objetivo de evitar colas en el marco de la degustación de las sidras que estarán representadas en el certamen.

Más cantidad

Hay que recordar que este año serán 4.000 los vasos que se pondrán a la venta. En ellos se escanciarán 5.000 litros de sidra, mil más que el año pasado. El precio de los vasos se situará en 9 euros y dará opción a catar las sidras tantas veces como se desee. Y, por supuesto, habrá donde elegir, ya que también esta edición supera el número de lagares participantes en convocatorias anteriores. Serán un total de 24, procedentes de cinco países. Además de las sidrerías llegadas de distintos puntos del país, habrá lagares de Portugal, Francia, Chequia o Letonia. La representación de A Estrada correrá a cargo de Peroja, Camino, López Pampín, A Casa da Sidra y Rabiosa.

Degustación desde mediodía

La sesión de degustación matutina arrancará a las 12.00 horas y se prolongará hasta las 15.00, contando con las actuaciones de Galifunk y Señora DJ. Como viene siendo habitual en los últimos años, una decena de hosteleros propondrán raciones y tapas para acompañar la sidra. Por la tarde, se realizará la degustación del Grolo de Ouro a una persona o entidad representativa para el sector de la sidra.

Será a las 19.00 horas, coincidiendo con el momento en el que se retome la degustación en la gran carpa situada a los pies del concello. A partir de las 19.30 habrá actuaciones de Son das Tabernas. La feria finalizará a las 21.00 horas.