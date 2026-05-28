Casi 200 rayos iluminan la noche en Boimorto, Arzúa y Touro
Los tres concellos del área compostelana concentraron casi una de cada cuatro de las más de 800 descargas eléctricas registradas en el conjunto de la comunidad
Las tormentas que cruzaron Galicia durante la pasada madrugada dejaron una intensa actividad eléctrica en el área compostelana. Según los datos analizados de la red de detección de MeteoGalicia, los concellos de Boimorto, Arzúa y Touro registraron conjuntamente 195 rayos en apenas dos horas. Esto es casi el 25% de todas las descargas contabilizadas en la comunidad, donde se detectaron 853 impactos.
Boimorto fue el concello con mayor actividad, con 71 rayos, seguido de Arzúa, con 64, y Touro, con 60. Las descargas comenzaron poco después de la una de la madrugada y se prolongaron hasta casi las tres, aunque el momento más intenso se produjo en los nueve minutos posteriores a las 01:30 horas, cuando se concentraron 43 rayos en esos tres municipios.
El episodio estuvo asociado a una situación de fuerte inestabilidad atmosférica. Galicia vive unos días de meteorología atípica, donde las temperaturas de la última semana se sitúan 10 grados centígrados por encima de la media habitual para esta época del año. Una situación que, unida a la entrada de aire frío en altura, favoreció el desarrollo de nuves convectivas capaces de generar abundante aparato eléctrico.
No se trata, en cualquier caso, de un episodio aislado. Así las cosas, el pasado domingo la comunidad recibió el impacto de más de 2.000 rayos, con una clara incidencia en la capital gallega.
Más allá del área compostelana, las descargas llegaron también al interior de la provincia de Pontevedra y al sur de la provincia de Lugo.
Nueve años del récord histórico de rayos en Galicia
Precisamente, Meteogalicia recordaba hace apenas dos días la efeméride del registro histórico de rayos en la comunidad. Fue el 26 de mayo de 2017, cuando a lo largo de toda la jornada la red del organismo meteorológico detectó el impacto de hasta 9.566 rayos.
Meteogalicia dispone de una red específica que monitoriza en tiempo real las tormentas sobre Galicia. Un sistema que dispone de una capacidad de detección superior al 90% y una precisión media de localización de unos 500 metros.
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