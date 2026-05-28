A Baña exige cordura: solo una familia se quejó por calor en la guardería y ya se instaló aire acondicionado

El pleno de la Corporación de A Baña aprobó por unanimidad en la sesión ordinaria de este miércoles la ordenanza sobre el funcionamiento de la escuela infantil municipal y los precios públicos de este servicio. Al tiempo, el equipo de gobierno pidió prudencia y cordura a la hora de valorar situaciones como la vivida esta semana en el centro por las altas temperaturas: “Estamos xerando unha alerta que non é verdade, porque os nenos estiveron ben atendidos en todo momento por unhas traballadoras que son profesionais, e xa buscamos solucións transitorias para evitar que se volva a repetir esta situación. As obras están visadas pola Xunta e cumpren as condicións”, afirmó la edil Mónica González Blanco.

Ampliación del PAI

Hay que recordar que el Ayuntamiento de A Baña modificó la ordenanza reguladora de la Escuela infantil municipal, una vez que entró en funcionamiento el nuevo servicio al finalizar las obras de ampliación del punto de atención a la infancia para incrementar el número de plazas. La ordenanza está basada en la normativa marco de la Xunta de Galicia y contempla, entre otras particularidades, prioridad en la primera matrícula para las familias empadronadas en A Baña y también una ampliación de la atención durante la primera quincena de agosto, según explicó el alcalde, José Antonio Pereira.

Los precios públicos fijados por este servicio son similares a los que estaban en vigor hasta el momento. “Mantemos as mesmas taxas que xa había, pero temos que ter en conta que aínda que a Xunta financia o 100% da atención educativa da cativada, o Goberno galego só nos financia 11 meses ao ano. A primeira quincena de agosto, e outros gastos, son sufragados con fondos do Concello”, explicó la teniente de alcalde Mónica González.

Unanimidad

Los dos puntos fueron aprobados por unanimidad de todos los concejales. Ambos documentos serán sometidos ahora a un período de exposición pública. En el capítulo de ruegos y preguntas, el PP preguntó por las quejas trasladadas esta misma semana, por el calor que hacía en la escuela infantil municipal. Todo el equipo de gobierno pidió prudencia al respecto, señalando que se utilizaron términos que no están contrastados por profesionales sanitarios, como supuestas situaciones de hipertermia en algún menor. Mónica González Blanco aclaró que las obras de ampliación cumplen todos los requisitos establecidos por la Xunta de Galicia, que fue la que visó el proyecto y supervisó la puesta en funcionamiento de la Escuela infantil municipal.

Por escrito

“So houbo unha familia que se queixou no escrito entregado no Concello. Dende o luns e ata hoxe non houbo máis queixas, nin das familias nin das traballadoras”, afirmó Mónica González. La concejala de Acción social, Cultura e Servizos a la ciudadanía reconoce que los niños pasaron calor, “como en muchos otros centros educativos públicos”. Para paliar provisionalmente esta situación, mientras se busca una solución definitiva, ya se instalaron aparatos portátiles de aire acondicionado y ventiladores en la escuela infantil.

Mónica González y todo el gobierno local ratificaron que “os nenos estiveron ben atendidos en todo momento, por unhas traballadoras que son profesionais e hidrataron cada media hora á cativada”. Según la teniente de alcalde, “a información que saíu na prensa non é certa. Estamos xerando unha alerta que non é verdade”, añadió. Todo el equipo de gobierno pidió actuar con prudencia ante situaciones como esta.