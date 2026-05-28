Casi 1.300 plazas para mayores en balnearios: diez días todo incluido por menos de 400 euros

Fabiola García, conselleira de Política Social e Igualdade, presentó este miércoles en el Hotel Balneario Compostela de O Tremo (Brión) la nueva convocatoria del programa Benestar en Balnearios, que llega a su duodécima edición convertido en un referente en el envejecimiento activo y saludable. Este año, la Xunta ofrece más de 1.270 plazas y aumenta los turnos para incluir los meses de verano, con precios muy ajustados (de entre 31 y 44 euros al día, con pensión completa).

La representante autonómica explicó que las personas mayores de 60 años, o pensionistas de más de 55, podrán disfrutar de estancias en pensión completa en 15 establecimientos gallegos, seis de ellos emplazados en el entorno de la comarca compostelana. Una oportunidad, recalcó, para seguir disfrutando de las oportunidades que ofrece la tierra de los mil ríos, como el termalismo, en una experiencia que mezcla ocio, salud y descanso desde julio hasta diciembre, durante 10 días.

El plazo para participar en el programa está abierto desde este miércoles y hasta el próximo 26 de junio, y el objetivo de la Xunta es repetir el éxito de participación de años anteriores, en los que se agotaron todas las plazas. El compromiso del Gobierno gallego con esta iniciativa queda patente con el refuerzo de la inversión, que en esta edición supera los 331.000 euros.

Importes bajos

En concreto, los importes por los 10 días y 9 noches de estancia en la comarca son de 397 euros en el Hotel Balneario Compostela (Brión), donde podrán tratar entre el 9 y 18 de diciembre dolencias que afectan al sistema nervioso; las respiratorias; y reumatológicas. También constan los Baños Vellos de Carballo, dirigido a personas que quieran mejorar de sus dificultades respiratorias y reumatológicas por 368 euros, y un amplio abanico de estancias que cubren agosto, septiembre y octubre.

Ya en Pontevedra, el Balneario de Acuña (Caldas de Reis) ofrece fechas en noviembre para abordar problemas respiratorios y reumatológicos por 368 euros los diez días, el mismo precio del Balneario Hotel Dávila (Caldas de Reis), donde abordan cuestiones de salud dermatológicas, respiratorias y reumatológicas en septiembre y octubre. Cuntis, otra de las potencias termales gallegas, ofrece los servicios de las Termas de Cuntis donde mejorar, por 397 euros, patologías dermatológicas, respiratorias y reumatológicas, con distintas fechas entre septiembre, octubre y noviembre.

Oferta completa

Y, por último, constan Os Baños da Brea (Vila de Cruces), dirigido a usuarios con dificultades respiratorias y reumatológicas que, por 368 euros, tienen fechas disponibles en julio, agosto y septiembre. También hay plazas en Iberik Augas Santas Balneario (Ferreira de Pantón); Hotel Balneario Río Pambre (Palas de Rei); Balneario Termas de Lugo (Lugo); Iberik Gran Balneario Guitiriz (Guitiriz); Arnoia Caldaria Hotel Balneario (A Arnoia); Laias Caldaria, Hotel Balneario (Cenlle); Lobios Caldaria (Lobios) con alojamiento en el Hotel Lusitano y otro turno estival en el Hotel Balneario; Gran Balneario do Carballiño (O Carballiño) con alojamiento en la Residencia de Tempo Libre; y el Balneario de Mondariz (Mondariz Balneario).

Calidad de vida y turismo

En su intervención, la conselleira destacó que Benestar en Balnearios cumple un doble objetivo: por una parte, mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través del fomento de actitudes positivas para el autocuidado de la salud y del impulso de las relaciones sociales; y por otra, dinamizar la economía local aprovechando la riqueza termal de Galicia, que es uno de los principales destinos de turismo de aguas mineromedicinales de España.

Además, Fabiola García recordó que el programa forma parte de la apuesta de la Consellería de Política Social e Igualdade por el envejecimiento activo y saludable. De este modo, aseguró que hoy en día hacerse mayor “non é ser maior máis anos, senón ser mozo máis tempo”. Con esta idea, la conselleira destacó que las iniciativas y programas de la Xunta responden al concepto integral de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “Un estado completo de benestar físico, mental e social”. Que es, concluyó, “o que atopan os maiores cando visitan os balnearios galegos”.