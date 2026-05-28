CULTURA
Cinco funcións darán vida ao primeiro ciclo de teatro afeccionado de Muxía
O obxectivo e impulsar o talento local e o intercambio con compañías de Cee, Camariñas e Vedra.
O Concello de Muxía vén de presentar o primeiro Ciclo de Teatro Afeccionado, unha programación cultural que nace coa vocación de poñer en valor o traballo das compañías locais e enriquecer a oferta de lecer do municipio durante os meses de xuño e xullo.
O pano erguerase o día 13 de xuño coa representación de Delicatessen, a cargo da Escola Municipal de Teatro de Muxía, que repetirá función o día 14. Dous días despois, o 15 de xuño, será a quenda do grupo infantil da Escola de Teatro de Muxía coa obra O rei das espadas.
O día 27 subirán ao escenario os actores e actrices da Escola Municipal de Teatro de Cee coa función Segredos, enganos, verdades e mentiras. Xa en xullo, o día 3, Linguas de Trapo Teatro, de Camariñas, porá en escena O velorio de Pepe 'O Charamuiscas', e pechará o ciclo o día 11 Andaravía Teatro, da Asociación Cultural Papaventos de Vedra, coa obra Lévame ao paraíso.
Todas as funcións terán lugar no Salón do Voluntariado ás 21.00 horas, cun prezo de entrada simbólico de 1 euro.
A iniciativa non só busca ser un escaparate para os actores e actrices da casa, senón tamén unha plataforma de intercambio cultural. "Grazas a esta rede de colaboración, os grupos muxiáns viaxarán para actuar noutros concellos, mentres que Muxía acollerá a compañías convidadas de formacións veciñas como Cee, Camariñas ou Vedra", subliña a concelleira de Cultura, Sandra Vilela.
Un corazón cultural
"Este ciclo é moito máis que unha sucesión de obras; é unha reivindicación da nosa identidade e do enorme potencial que temos na casa. A nosa Escola Municipal de Teatro é o corazón cultural de Muxía, un espazo onde se respira paixón, esforzo e dedicación en cada ensaio", engade.
Pola súa banda, o alcalde, Javier Sar, subliña o compromiso do goberno local coa dinamización e co nacemento de novas propostas para o municipio. "Dende o Concello apostamos con firmeza por estender e diversificar a nosa oferta cultural con iniciativas estables e de calidade como este primeiro Ciclo de Teatro Afeccionado", afirmou.
Facer comunidade
Agradece especialmente a Artur Trillo, director da Escola Municipal de Teatro, "o seu traballo incansable e o compromiso absoluto coa formación dramática en Muxía. O teatro afeccionado fai comunidade, une ás persoas e demostra que o noso Concello está moi vivo culturalmente. Convidamos á veciñanza e visitantes a encher o Salón do Voluntariado e apoiar esta gran estrea".
