XUNTANZA
Diego Calvo fixa en Bergantiños o obxectivo do PP: gobernar a Deputación
Animou aos alcaldes e concelleiros do PP a formar "grandes equipos"
O presidente provincial do PP, Diego Calvo, mantivo unha reunión con alcaldes e voceiros dos municipios da comarca de Bergantiños.
Acompañado polo secretario xeral na provincia, Evaristo Ben, e polo vicesecretario de Organización e Territorio, Gonzalo Trenor, dirixiuse aos representantes dos populares en Carballo, Coristanco, Laxe, Malpica, Cabana de Bergantiños, A Laracha e Ponteceso para insistir en que o seu partido afronta as municipais do próximo ano co claro obxectivo de alcanzar o goberno da Deputación da Coruña.
"Estou seguro de que o imos a conseguir. De que os veciños de toda a provincia saberán valorar o traballo que están a facer os nosos alcaldes, pero tamén o que están a facer os que agora son os nosos voceiros e que o próximo ano serán alcaldes", apuntou Calvo.
"O PP dará a coñecer os candidatos nos 93 municipios. Iso non o poden dicir outras formacións. Presentaremos os mellores", dixo Calvo, quen insistiu en que, á marxe dos cabezas de lista, o máis importante é "contar con grandes equipos. Os partidos non os gaña un só xogador, gañan os equipos unidos e que pelexan todos xuntos ata o último minuto", asegurou.
