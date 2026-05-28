PREVENCIÓN
Evacuacións, confinamentos e unha ES-Alert nun gran simulacro de incendio forestal en Fisterra
Participaron máis dun centenar de efectivos de distintos organismos e servizos de emerxencia
A delegada da Xunta, Belén do Campo, e o subdelegado do Goberno, Julio Abalde, participaron, xunto ao alcalde de Fisterra, Luis Insua; a directora territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Mar Ferreiro; e a directora territorial da Consellería do Medio Rural, Nieves Mancebo, nun simulacro de activación do Plan Especial de Protección Civil ante Emerxencias por Incendios Forestais en Galicia (PEIFOGA), incluíndo a súa declaración de situación 2, ante un suposto incendio forestal no municipio fisterrán.
O simulacro comezou ás 8.45 horas coa recepción dun aviso por un incendio forestal nunha paraxe do Monte Nave, de Fisterra, nas proximidades de Fonte Sete Pichos. Segundo o escenario previsto, o forte vento de compoñente noroeste favoreceu a rápida propagación das lapas cara ao núcleo de San Martiño de Duio, obrigando a incrementar progresivamente o nivel de resposta.
Declarouse a situación 1 do PEIFOGA, debido á afección leve a bens de natureza non forestal. A evolución desfavorable do incendio fixo necesaria a declaración da situación 2, nivel que se activa cando existe unha grave ameaza para bens non forestais e resulta preciso adoptar medidas de protección para a poboación.
As tarefas de extinción e protección civil prolongáronse ata as 13.00 horas, momento no que se comunicou que xa non existían núcleos de poboación ameazados e que o incendio quedaba controlado.
A delegada da Xunta explicou que, unha vez declarada a situación 2, corresponde á Delegación Territorial asumir a dirección do PEIFOGA, coordinando os diferentes órganos de mando e control, entre eles o Centro de Coordinación Operativa (CECOP) e o Posto de Mando Avanzado (PMA).
"Con este exercicio simulamos unha emerxencia real provocada por un incendio forestal para avaliar a capacidade de resposta e coordinación dos distintos corpos e servizos implicados, así como a correcta aplicación dos plans de emerxencia", sinalou Belén do Campo.
Ademais, destacou que este tipo de prácticas permiten verificar a operatividade do PEIFOGA e a súa coordinación co Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (PLADIGA).
Durante o simulacro non só se desenvolveron actuacións de extinción, senón tamén outras medidas de protección civil, como cortes de estradas, evacuacións preventivas, confinamentos da poboación segundo a evolución do lume e a elaboración dunha mensaxe de alerta simulada á cidadanía a través do sistema ES-Alert, con recomendacións de autoprotección de carácter interno que non se emitiran á cidadanía.
Zona de elevada afluencia turística
Do Campo explicou que a elección de Fisterra responde ao criterio de rotación territorial destes simulacros e ao interese de analizar a resposta nunha zona con elevada afluencia turística durante determinadas épocas do ano. No exercicio participaron máis dun centenar de efectivos pertencentes a distintos organismos e servizos de emerxencia.
Pola súa banda, o subdelegado do Goberno, Julio Abalde, destacou a importancia deste tipo de iniciativas para "mellorar a capacidade de resposta ante situacións de emerxencia e garantir unha actuación rápida, coordinada e eficaz". Neste sentido, salientou que "a prevención, a coordinación e a capacidade de resposta son fundamentais para protexer a cidadanía e o territorio, especialmente ante o incremento do risco de incendios durante a campaña de verán".
Tamén puxo en valor o traballo desenvolvido polos profesionais que participan nos operativos de emerxencia e agradeceu "o compromiso e a colaboración de todos os efectivos implicados neste exercicio".
Participantes
No simulacro participaron efectivos e medios do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Consellería do Medio Rural, con 15 técnicos, 9 axentes forestais, 6 brigadas e 6 motobombas. Tamén tomaron parte persoal da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, da Axencia Galega de Emerxencias (112 Galicia e Grupo de Apoio Loxístico), membros do Consorcio Provincial de Bombeiros da Coruña a través do parque de Cee, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muros, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Cruz Vermella Española cunha ambulancia asistencial e con apoio loxístico (establecemento dun posto sanitario, montaxe dun centro de atención a cidadáns no albergue e un equipo de apoio psicosocial), a Unidade de Policía Adscrita da Policía Autonómica, a Garda Civil —cunha patrulla de Tráfico e outra de Seguridade—, a Policía Local de Fisterra e as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Fisterra, Corcubión e Cee.
