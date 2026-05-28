Frades mejora los accesos a Igrexa, A Quinta, Augas Santas-Aboi y Os Loureiros
El Concello invirtió 92.420 euros en la mejora de más de dos kilómetros de carreteras
Todas estas actuaciones están incluidas en el Plan Único de Concellos POS+2025 de la Diputación
El Concello de Frades da por finalizadas las obras de mejora de los accesos a cuatro aldeas del municipio. Se trata de las de Igrexa (Moar), A Quinta (Papucín), Auga Santas-Aboi (Céltigos) y Os Loureiros (Vitre), en una actuación en la que se invirtieron 92.420 euros y que permitió arreglar más de 2 kilómetros de carreteras, equivalentes a una superficie de 10.285 metros cuadrados.
Capa de rodadura
El mayor desembolso económico tuvo lugar en la parroquia de Moar, donde el Ayuntamiento de Frades acometió la mejora de la capa de rodadura de una carretera de 1 km de acceso a la aldea de Igrexa con triple tratamiento asfáltico, así como la mejora de una intersección de 140 metros cuadrados. En el caso de los accesos a A Quinta, en la parroquia de Papucín, además de mejorar la capa de rodadura se llevó a cabo la reconstrucción de un muro de piedras graníticas, realizado con todas las medidas de seguridad establecidas para evitar afecciones sobre el río. En ambos accesos también se mejoró la seguridad vial con la colocación de una señal de stop.
Finalmente, en los casos de los accesos a Augas Santas-Aboi y Os Loureiros, se acometieron actuaciones de mejora de la capa de rodadura en dos vías divididas en varios tramos. Además, en la parroquia de Vitre también se ejecutó un muro de escollera y se colocó una señal de stop. Todas estas actuaciones están incluidas en el Plan Único de Concellos POS+2025.
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