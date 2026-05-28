La maestra de Camariñas que convirtió un cuento en la mejor arma contra la exclusión

"Maxi nace nunha vila mariñeira onde a xente vive coma sempre, traballa coma sempre e xoga coma sempre. Pero Maxi é diferente". Y será esa diferencia la que acabe convirtiéndolo en un héroe para el pueblo. Así se presenta el universo literario de Marta Castro González, maestra de primaria en Camariñas, que acaba de publicar su primer cuento infantil, O faro das mil cores —con ilustraciones de Linda Giulia Carluschi—, con una idea muy clara: explicar a los niños que ser diferente no es algo malo.

La autora resume el espíritu del libro con una imagen tan sencilla como poderosa: “O respecto pola diversidade chega tan lonxe coma a luz dun faro de cores”. No es casual que el cuento esté ambientado en una villa marinera ni que la luz del faro funcione como símbolo. Marta Castro no nació junto al mar, sino en Becerreá, en la montaña lucense, pero en la Costa da Morte ha encontrado un hogar.

Llegó a Camariñas cuando obtuvo plaza definitiva como docente. De entrada, el desembarco no fue sencillo. Venía del interior de Galicia, donde hay, cuenta, otra forma de vivir y de relacionarse. “É pasar dunha punta de Galicia á outra", admite. Pero hoy se siente plenamente "adaptada": “A Costa da Morte gañoume o corazón”.

A sus 33 años, lleva cinco cursos en el CEIP O Areal de Camariñas, una localidad que es también el paisaje donde se sitúa la historia de Maxi, un cuento nacido de su oficio, de su gusto por la literatura infantil y de una preocupación muy presente en las aulas: cómo educar en la inclusión desde edades tempranas.

Pasión por la lectura

La vocación lectora de Marta viene de lejos. Le encanta entrar en librerías, comprar cuentos y perderse entre estanterías incluso cuando viaja. Fueron sus amigos y familiares quienes la animaron a escribir. Un día llegó la inspiración. “Escribino, mandeino á editorial, dixéronme que para adiante e así xurdiu”.

Ver ahora el libro publicado le provoca una mezcla de satisfacción, nervios y emoción. “Sobre todo polos comentarios que che fai a xente que o le, que lle gusta e que se emociona”, dice. Los primeros lectores fueron sus propios alumnos de 1º de Primaria. Y la reacción le confirmó que el mensaje llegaba: “Falámolo e vin que entendían o que eu quería transmitir”.

El cuento está orientado, según la editorial, a niños de entre 6 y 8 años, una edad que Marta conoce bien porque trabaja precisamente con alumnado que se inicia en la lectoescritura. Para ella, 1º de Primaria es un curso decisivo porque adquieren conocimientos que son básicos, pero también porque es una etapa en la que la literatura puede dejar huella. Y a través de ella, cree, se pueden transmitir valores como "a inclusión, a igualdade e o respecto".

"Todos somos diferentes"

Antes de ser maestra de Primaria, Marta fue especialista en Audición y Lenguaje, una experiencia que la acercó especialmente al alumnado con necesidades educativas. Quizá por eso en su cuento hay una preocupación muy concreta por los niños que pueden sentirse señalados. “Todos somos diferentes e hai que tomar conciencia de selo non é nada malo. Todos temos cousas boas, aínda que ao principio pareza que non”, defiende.

La historia de Maxi busca precisamente eso: que los pequeños lectores reconozcan en una ficción situaciones que pueden existir a su alrededor. “Trátase de traballar a inclusión dun neno que nun principio é catalogado como diferente”, explica, al tiempo que defiende el peso que deben tener en la infancia no solo la lectura sino también los juegos tradicionales frente a las horas de pantallas a las que se ven sometidos muchos niños.

De momento, Marta Castro no tiene previsto seguir escribiendo ni sabe qué recorrido tendrá su libro, aunque le gustaría que pudiese entrar en bibliotecas escolares y viajar por centros de toda Galicia: "O ideal sería que puidera chegar a todos os recunchos".