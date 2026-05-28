Choque en cadena entre dos camiones y un turismo con tres heridos en Melide

Dos camiones y un turismo se vieron implicados esta mañana en un accidente que tuvo como marco Melide, en la N-547 km 47,6. En total, tres personas resultaron heridas al filo de las 10.30 horas (con lesiones graves el conductor del segundo camión, que fue evacuado al hospital y dos heridos leves en el turismo).

Otro de los vehículos implicados en el choque en cadena, este sin apenas daños en su chasis / Bombeiros de Arzúa

Secuencia

Según la Guardia Civil, el alcance en cadena ocurrió al frenar el automóvil, lo que obligó a que el piloto del tráiler también pisara el freno, sin que le diera tiempo a hacer lo propio al tercer camión, "que no frenó e impactó con el citado tráiler que, a la vez impactó, con el vehículo", aclaran desde la Benemérita.

Se da la circunstancia de que el segundo de los vehículos pesados implicados transportaba gas inflamable, pero según los agentes "no corrió peligro". La circulación está restablecida, y actuaron tres patrullas de trafico, además de medios sanitarios y de emergencias, como los Bombeiros de Arzúa.