Milladoiro ultima su humanización: terraplén en vía pública y poca visibilidad complican el tránsito peatonal y de vehículos

Continúan los remates en la humanización de Milladoiro, con cambios de ubicación de bancos, ajardinamiento y trabajos de adecentamiento de la mediana que antaño separaba los cuatro carriles. Sin embargo, los propios vecinos han advertido al menos dos irregularidades extra en los últimos días, al respecto de obstáculos en la vía pública y visibilidad a la salida de los garajes, que el Concello de Ames se ha comprometido a resolver.

Carril bici

El grueso de estas obras, que acometía el Ministerio de Transportes, concluía hace unas semanas con el pintado del polémico carril bici, que se estaba convirtiendo en un aparcamiento improvisado. Sin embargo, tanto los técnicos como los propios vecinos fueron aportando lo que, a su juicio, se trata de deficiencias que afectan directamente al propio tránsito, peatonal y de vehículos.

El primer obstáculo se lo encontraron a la altura del número 36 de la avenida Rosalía de Castro, y consiste en un terraplén, que en su día fue unificado a las propias aceras aplicando el mismo tipo de baldosas, pero que supone un claro obstáculo para los peatones, que deben de rodearlo. Según explicaba el Ayuntamiento de Ames, "vaise arranxar, pero hai que falar cos titulares, xa que se trata de unha zona privada de uso público que se atopa enrriba dunha zona de garaxes no subsolo", aportaban los técnicos.

Carga y descarga

La segunda crítica está en algunas salidas de garajes que, al estar flanqueadas por zonas de carga y descarga, impiden la visibilidad de los coches al incorporarse a la calzada cuando dicho vado está ocupado por furgones de reparto. En este caso, desde la administración local también confirman que han solicitado ya al Gobierno que emplace espejos para asegurar la visibilidad de los usuarios de los aparcamientos bajo tierra. Otras quejas han surgido al respecto de la duración y sincronización de los semáforos en el grueso de la travesía.