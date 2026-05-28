O BNG acusa a Xunta de negar a quenda de tarde no centro de saúde da Laracha

Óscar Insua ve un agravio comparativo respecto doutros concellos de similar poboación

Centro de saúde da Laracha. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O BNG denuncia que a Xunta "segue a negar" a quenda de tarde de medicina familiar no centro de saúde da Laracha. Un servizo que, segundo o deputado Óscar Insua, "permitiría axilizar a atención médica e reduciría os días de agarda para que a veciñanza obteña cita co médico de cabeceira, ademais de favorecer o servizo a aquelas persoas que non teñen posibilidade de acudir ao centro médico no horario de mañá".

A negativa do goberno galego quedou constatada este xoves na Comisión de Sanidade, na que o xerente do Sergas, José Ramón Parada Jorgal, "manifestou un non rotundo a que Laracha conte cun incremento da carteira de servizos sanitarios", afirma o deputado nacionalista.

Sen citas ata o 8 de xuño

O deputado do BNG reiterou a necesidade de establecer a quenda de tarde no centro de saúde larachés, e incidiu en que "os doentes da Laracha que a día de hoxe queren obter cita co seu médico teñen que agardar ata o 8 ou 9 de xuño; o PP considera que os laracheses son cidadáns de terceira, cuarta ou quinta categoría".

Insua falou dun agravio comparativo que sofre A Laracha respecto a outros municipios "con poboación similar ou inferior e que dispoñen de todos os servizos sanitarios, como traballador ou traballadora social, odontoloxía, hixiene bucodental e fisioterapia: Fene, Melide, Muros, Padrón, Pontedeume, Santa Comba, Chantada, Ribadeo, Celanova, Xinzo de Limia, Bueu e A Cañiza".

