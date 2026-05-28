SANIDADE
O BNG acusa a Xunta de negar a quenda de tarde no centro de saúde da Laracha
Óscar Insua ve un agravio comparativo respecto doutros concellos de similar poboación
O BNG denuncia que a Xunta "segue a negar" a quenda de tarde de medicina familiar no centro de saúde da Laracha. Un servizo que, segundo o deputado Óscar Insua, "permitiría axilizar a atención médica e reduciría os días de agarda para que a veciñanza obteña cita co médico de cabeceira, ademais de favorecer o servizo a aquelas persoas que non teñen posibilidade de acudir ao centro médico no horario de mañá".
A negativa do goberno galego quedou constatada este xoves na Comisión de Sanidade, na que o xerente do Sergas, José Ramón Parada Jorgal, "manifestou un non rotundo a que Laracha conte cun incremento da carteira de servizos sanitarios", afirma o deputado nacionalista.
Sen citas ata o 8 de xuño
O deputado do BNG reiterou a necesidade de establecer a quenda de tarde no centro de saúde larachés, e incidiu en que "os doentes da Laracha que a día de hoxe queren obter cita co seu médico teñen que agardar ata o 8 ou 9 de xuño; o PP considera que os laracheses son cidadáns de terceira, cuarta ou quinta categoría".
Insua falou dun agravio comparativo que sofre A Laracha respecto a outros municipios "con poboación similar ou inferior e que dispoñen de todos os servizos sanitarios, como traballador ou traballadora social, odontoloxía, hixiene bucodental e fisioterapia: Fene, Melide, Muros, Padrón, Pontedeume, Santa Comba, Chantada, Ribadeo, Celanova, Xinzo de Limia, Bueu e A Cañiza".
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Reabre el chiringuito con uno de los atardeceres más bonitos de Galicia: a 1 hora de Santiago y con música en directo
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía
- Fallece Antonio Caldeiro, del taller Outlet Neumáticos Milladoiro y emprendedor de turismo rural en la Ribeira Sacra
- No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- De Luis Zahera a Festicultores: así serán las fiestas del barrio de Fontiñas en Santiago