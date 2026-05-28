La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio

Llega el buen tiempo y, con él, la etapa dorada de los grupos de verbenas en Galicia. Entre ellas, la considerada como una de las orquestas más grandes de España, que acaba de anunciar su cartel de actuaciones para el mes de junio.

Su primera parada será a tan solo una hora de Santiago, en Redondela, donde animará la noche del día 3 con un potente espectáculo que incluirá un escenario de más de 60 metros de largo. La longitud es más que la de muchos aviones de pasajeros o que la que se obtendría al poner, uno detrás de otro, varios autobuses escolares. Porque la Panorama -lo saben bien los gallegos-, siempre llega pisando fuerte.

Un tráiler gigante, fuego y acrobacias aéreas

El primer concierto de la orquesta Panorama tendrá lugar en la villa de Redondela, un pueblo ubicado en la provincia de Pontevedra. La actuación se enmarca dentro de la gira Time Tour, que comenzó con algún traspiés, pero que ya ha llevado a la agrupación por distintos rincones de España como Madrid, Cantabria, Cáceres o Valladolid.

Después de una parada en el plató de la Televisión de Galicia (TVG) este 28 de mayo, su siguiente actuación cerca de Compostela será en las Rías Baixas. Allí aterrizará para ofrecer "una noche de locura, música y emoción que quedará para el recuerdo", en la que repasará los hits musicales más recientes.

Hace ya tiempo que la orquesta gallega se ha hecho famosa por el amplio despliegue con el que acompaña sus interpretaciones, que incluye "performance, disfraces, técnicas punteras en luz y sonido" y hasta cuatro camiones "para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos". En sus redes cuentan que son horas lo que requiere el montaje para poner a punto las pantallas LED gigantes que rodean el escenario y el mecanismo de la pasarela sobre la que alguno de los miembros de la banda ha hecho sus números en los últimos conciertos.

La Panorama, en un concierto en Vilagarcía este año. / Iñaki Abella Diéguez

Así, los santiagueses que se acerquen a este show podrán esperar, además de la música, ráfagas de fuego y coreografías ejecutadas por un amplio equipo de bailarines. Las luces estroboscópicas y los acróbatas aéreos son otro de los elementos que podrían hechizar al público que acuda a Pontevedra, en la que habrá una nueva cita aún más cerca de Santiago tan solo unos días más tarde.

Más oportunidades para disfrutar de la orquesta Panorama

Tras el concierto de Redondela, y después de un rápido paso por Toledo y Salamanca, esta icónica orquesta de Galicia comandada por Lito Garrido volverá a hacer parada en su tierra. Concretamente, en la pequeña aldea de A Pereiriña, en Cee, a la que llevará el día 6 sus bailes y sus éxitos.

Un poco más cerca de Compostela, a apenas 40 minutos, se encuentra la parroquia de Barrantes (Ribadumia, Pontevedra), donde la agrupación recalará justo la noche siguiente. Después, le tocará el turno a Burela y, tras eso, a más de una decena de puntos de fuera de la autonomía, a la que no volverá hasta su concierto en Poio el 25 de junio.

Para saber si recalará en Santiago, habrá que esperar a que la orquesta desvele su cartel de julio y cruzar los dedos para que Compostela figure en la lista. De no ser así, por suerte, es probable que haya actuaciones en municipios cercanos a la capital, a los que los más verbeneros podrán hacer una escapada para disfrutar en primera persona de sus tres horas de show en vivo.