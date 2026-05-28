Estas son las tres playas de Muxía donde podrás ir con tu perro, también en verano

Buenas noticias para los vecinos de Muxía que tengan mascotas. Y es que el concello acaba de aprobar en pleno la apertura de tres de sus playas a perros, una medida que se aplicará también durante el verano. Se trata de una petición muy demandada por vecinos de la zona.

Según lo aprobado en el pleno, los arenales que permitirán la presencia de perros son: Espiñeirido, Borreiros y Area Grande de Leis, que pasan a permitir la presencia de animales de compañía siguiendo unas normas específicas. Durante su aprobación, desde el concello han incidido en que los dueños tienen que tener a sus mascotas bajo control.

Espiñeirido es una de las playas que permitirá el acceso de mascotas / Concello de Muxía

Horario en verano

La principal novedad tras la modificación de la norma es que los perros podrán acceder a estos arenales incluso en temporada alta. En concreto, el concello establece una franja horaria específica durante el verano: los perros podrán estar en las playas entre las 20:00 y las 11:00 horas, fuera del horario de mayor afluencia de bañistas.

Es una medida que sigue el modelo de otros municipios gallegos, aunque con una franja más amplia que la habitual, al autorizar el acceso entre las 20.00 y las 11.00 horas durante el verano.

Con su entrada en vigor, Muxía se convierte en uno de los concellos gallegos con más playas donde se permitirá el acceso de perros.

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Con todo, es necesario recordar que los perros que sí pueden entrar a la playa con total libertad, son los perros lazarillo, guías, de salvamento o de asistencia, es decir, perros autorizados, que tienen garantizado el acceso independientemente de toda ordenanza municipal.