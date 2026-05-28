Ames debatirá la continuidad del servicio de bus entre Ortoño, Bugallido y Biduído y Santiago

El pleno de Ames debatirá este jueves el nuevo convenio de colaboración entre la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y el Ayuntamiento de Ames para la continuidad de la ruta de busque comunica Ortoño, Bugallido y Biduído con la capital gallega y el Servizo de Interese Municipal (SIMU) desde Bertamiráns.

La sesión, que empezará a las 20.30 horas, abordará igualmente la concesión de la medalla del Ayuntamiento de Ames de 2026 al grupo musical Maianas; la desafectación del camino Igrexa-Covas; y la adhesión a la Red Española de Capitales de la Cultura. Pero también se buscarán apoyos para llevar a buen puerto la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza general municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que dotará con tarjetas de estacionamiento para vehículos utilizados por el personal del Servizo de Axuda no Fogar, personal de los centros de salud y de HADO, del Servizo Galego de Saúde.

Tarjetas de estacionamiento

Tratarán, igualmente, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las tarjetas de estacionamiento y accesibilidad. En cuanto al convenio entre la Xunta, Ayuntamiento de Ames y la UTE XG-807, busca para la implantación del Servizo de Interese Municipal (SIMU).

Cabe recordar que la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ames firmaron el 23 de junio de 2022 un acuerdo para poner en marcha un nuevo servicio de autobús entre las zonas de Ortoño, Bugallido y Biduído con Santiago de Compostela. Dicho servicio facilita la movilidad de los vecinos de estas parroquias a través del refuerzo del transporte interurbano de la Xunta y de un servicio de interés municipal, que discurre entre la calle Alcalde Lorenzo y la estación intermodal de Santiago.