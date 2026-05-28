Ames debatirá la continuidad del servicio de bus entre Ortoño, Bugallido y Biduído y Santiago
El pleno del jueves abordará igualmente la concesión de la medalla del Ayuntamiento de Ames 2026 al grupo musical Maianas
Quieren dotar con tarjetas de estacionamiento al personal de Servizo de Axuda no Fogar, al de los centros de salud y de HADO
El pleno de Ames debatirá este jueves el nuevo convenio de colaboración entre la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y el Ayuntamiento de Ames para la continuidad de la ruta de busque comunica Ortoño, Bugallido y Biduído con la capital gallega y el Servizo de Interese Municipal (SIMU) desde Bertamiráns.
La sesión, que empezará a las 20.30 horas, abordará igualmente la concesión de la medalla del Ayuntamiento de Ames de 2026 al grupo musical Maianas; la desafectación del camino Igrexa-Covas; y la adhesión a la Red Española de Capitales de la Cultura. Pero también se buscarán apoyos para llevar a buen puerto la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza general municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que dotará con tarjetas de estacionamiento para vehículos utilizados por el personal del Servizo de Axuda no Fogar, personal de los centros de salud y de HADO, del Servizo Galego de Saúde.
Tarjetas de estacionamiento
Tratarán, igualmente, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las tarjetas de estacionamiento y accesibilidad. En cuanto al convenio entre la Xunta, Ayuntamiento de Ames y la UTE XG-807, busca para la implantación del Servizo de Interese Municipal (SIMU).
Cabe recordar que la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ames firmaron el 23 de junio de 2022 un acuerdo para poner en marcha un nuevo servicio de autobús entre las zonas de Ortoño, Bugallido y Biduído con Santiago de Compostela. Dicho servicio facilita la movilidad de los vecinos de estas parroquias a través del refuerzo del transporte interurbano de la Xunta y de un servicio de interés municipal, que discurre entre la calle Alcalde Lorenzo y la estación intermodal de Santiago.
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