Licitan los dos kilómetros y medio de senda peatonal y ciclista estradense para Toedo

María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, visitó Toedo, en A Estrada, para presentar los detalles de la ruta peatonal y ciclista en la PO-841. La licitación, que ya está abierta incluye una senda, de cerca de 2,4 kilómetros con un presupuesto de 1,1 millones de euros. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el próximo 22 de junio y el plazo de ejecución de las obras será de 12 meses.

Otras actuaciones

La construcción de esta senda en la PO-841 lleva aparejadas otras actuaciones como la colocación de pavimento podotáctil en los extremos (para indicar el final de la misma). También en las paradas de autobús y en los pasos de peatones (para advertir de la posibilidad de cruce con seguridad), se instalará pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Las obras incluirán asimismo la ejecución de dos estructuras de hormigón prefabricado en el lugar en que la senda cruza con dos cauces. Estas nuevas estructuras se realizarán en paralelo a las existentes, con la finalidad de ampliar la plataforma y ganar espacio suficiente para la ejecución de esta senda.

Distinto nivel

Además, debido a la diferencia de nivel entre varias parcelas de la zona de actuación y la carretera, se proyectan unos muros de perpiaño para posibilitar la correcta ejecución de la senda. También se llevarán a cabo actuaciones complementarias como la adaptación de la red de drenaje a la nueva sección transversal de la vía, la ejecución de canalización para comunicaciones bajo la senda y la mejora de la señalización.

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Allegue estuvo acompañada por el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, y los concejales Amalia Goldar, Manuel Magariños y Mari Carmen Durán, en un acto que contó también con la presencia de vecinos de la zona.