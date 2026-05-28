Licitan los dos kilómetros y medio de senda peatonal y ciclista estradense para Toedo
La licitación de la ruta en la PO-841 en A Estrada incluye pavimento podotáctil y la construcción de dos nuevas estructuras para cruces de cauces
Las empresas podrán presentar ofertas hasta el próximo 22 de junio y el plazo de ejecución de las obras será de doce meses
María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, visitó Toedo, en A Estrada, para presentar los detalles de la ruta peatonal y ciclista en la PO-841. La licitación, que ya está abierta incluye una senda, de cerca de 2,4 kilómetros con un presupuesto de 1,1 millones de euros. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el próximo 22 de junio y el plazo de ejecución de las obras será de 12 meses.
Otras actuaciones
La construcción de esta senda en la PO-841 lleva aparejadas otras actuaciones como la colocación de pavimento podotáctil en los extremos (para indicar el final de la misma). También en las paradas de autobús y en los pasos de peatones (para advertir de la posibilidad de cruce con seguridad), se instalará pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Las obras incluirán asimismo la ejecución de dos estructuras de hormigón prefabricado en el lugar en que la senda cruza con dos cauces. Estas nuevas estructuras se realizarán en paralelo a las existentes, con la finalidad de ampliar la plataforma y ganar espacio suficiente para la ejecución de esta senda.
Distinto nivel
Además, debido a la diferencia de nivel entre varias parcelas de la zona de actuación y la carretera, se proyectan unos muros de perpiaño para posibilitar la correcta ejecución de la senda. También se llevarán a cabo actuaciones complementarias como la adaptación de la red de drenaje a la nueva sección transversal de la vía, la ejecución de canalización para comunicaciones bajo la senda y la mejora de la señalización.
Allegue estuvo acompañada por el alcalde, Gonzalo Louzao Dono, y los concejales Amalia Goldar, Manuel Magariños y Mari Carmen Durán, en un acto que contó también con la presencia de vecinos de la zona.
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- La emblemática churrería del barrio de San Pedro cierra una etapa de 16 años: 'Algunos clientes vienen tres o cuatro veces al día
- Reabre el chiringuito con uno de los atardeceres más bonitos de Galicia: a 1 hora de Santiago y con música en directo
- De formarse en el Centro Superior de Hostelería de Galicia a estar entre los 100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía
- No es Inditex: esta empresa gallega es la segunda mejor de España para trabajar, según Financial Times
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- Los bonos Activa Comercio se podrán descargar desde este miércoles: estas son las más de 200 tiendas adheridas en Santiago
- Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura