La Xunta recibe siete ofertas para construir diecisiete viviendas públicas en Lalín por 3,3 millones

La Xunta recibió siete ofertas de empresas para las obras de construcción de las anunciadas 17 nuevas viviendas de promoción pública en Lalín, licitadas por casi 3,3 millones de euros. Estos futuros hogares se construirán en suelo cedido por el Ayuntamiento y se financiarán con fondos autonómicos.

En concreto, estos inmuebles se situarán en una parcela del Agro de Lalín de Arriba cedida gratuitamente por el Concello. Se prevé la construcción de un edificio con 17 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, en un entorno residencial consolidado y bien comunicado, dotado de condiciones de accesibilidad, calidad y eficiencia energética, incorporando sistemas como aerotermia en la cubierta y paneles fotovoltaicos.

Registro de demandantes

Los nuevos hogares contarán con calificación permanente, estando destinadas a los inscritos en el Rexistro de Demandantes en el Ayuntamiento de Lalín, tanto vecinos como personas que trabajan en el municipio y deseen establecerse en él, contribuyendo así a fijar población. El Gobierno gallego asegura que "avanza" en su compromiso para duplicar el parque público residencial en Galicia, con una hoja de ruta que fija el objetivo de alcanzar las 8.000 viviendas públicas en el 2028 y las 10.000 en el horizonte de 2030, en colaboración con los ayuntamientos y con el sector, para garantizar que la ciudadanía cuente con un hogar digno y accesible.