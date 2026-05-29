Ames amplía su actividad comercial a 62 puestos en el mercadillo de Bertamiráns tras incluir 21 nuevos

El Concello de Ames, a través de la concejalía de Promoción Económica, lleva meses trabajando para dar impulso y fortalecer la actividad comercial de uno de los mercadillos más concurridos de su entorno, el de los sábados en Bertamiráns. Para ello se abrió un proceso con el objetivo de sumar nuevos puestos a dicho mercado. Y desde este sábado 30 de mayo, incluirá 21 nuevos puestos de venta ambulante, que se suman a los existentes con anterioridad. De este modo, el total de puntos de venta con esta ampliación pasará a ser de 62, con productos de calzado, bisutería, complementos, textil de adulto e infantil, utensilios de cocina, embutidos, juguetes didácticos, churros, verduras y frutas.

Inclusión de la plaza

Además, se amplía la superficie en la que están colocados los diferentes puestos del mercado, pasando a estar distribuidos por las calles Ameneiral y Entrerríos, así como por la Praza do Concello, que pasará a formar parte del espacio que acoge dicho mercado. Por último, se estrena la nueva numeración del mercado tras la colocación de placas numeradas, y habrá animación musical, de 17.00 a 19.00 horas, a cargo de la Asociación Cultural Os Castros.

La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, explica que “dende o departamento de Promoción Económica dámoslle un forte impulso ao mercado de rúa de Bertamiráns, xa que é un dos principais activos comerciais desta localidade xunto co comercio local e coa hostalería. Con esta ampliación que facemos do mercado, tanto en número de postos de venda ambulante como de espazo incluíndo á praza do Concello, outorgámoslle un posto a todos os vendedores/as ambulantes que estaban en lista de agarda”.

Afluencia de visitantes

El mercado ambulante de Bertamiráns tiene una gran afluencia de personas, tanto de vecinos de Ames como de personas del entorno, que se acercan hasta Bertamiráns los sábados por la tarde para comprar y para pasear por esta localidad amesana. Además, incentiva la dinamización de los comercios y de la hostelería de Ames.

Hay que recordar que durante el desarrollo del mercado ambulante se corta el tráfico de vehículos por la calle Entrerríos. Además, la entrada y salida de garajes en las calles Ameneiral, Entrerríos y en la plaza del Concello está prohibida, excepto en situaciones de emergencia, en las cuales tendrán que llamar previamente a la Policía Local (619 76 75 75) para poder utilizar el vehículo y circular con precaución por estos espacios. De este modo, con motivo de la ampliación del mercado tradicional a la Praza do Concello, solo se podrá salir del garaje en caso de urgencia e informando previamente a los agentes para facilitar la salida, en horario de 15.30 a 19.30 horas (horario de invierno) y de 15.30 a 20.30 horas (horario de verano).

Lista de espera

Los vendedores ambulantes que quieran optar a un puesto en el mercadillo pueden tramitar su solicitud, a través del registro municipal, para pasar a formar parte de la lista de espera. Para ello deben presentar una solicitud indicando el género de venta, los metros que solicitan (máximo 8 metros), y los datos de contacto para poder solicitar desde el departamento toda la documentación pertinente en el momento de la adjudicación definitiva del puesto.