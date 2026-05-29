Xogos, material didáctico e actuacións de Pakolas e Mamá Cabra na Festa do Apego de Ames
Ademais, de música, o 6 de xuño haberá teatro, circo e contacontos de balde para fomentar o uso do galego na crianza familiar
As actividades serán no entorno do Pazo da Peregrina, e haberá obradoiros de xeito continuado entre as 11.00 e as 20.00 horas
O Pazo da Peregrina de Bertamiráns acolleu a presentación da programación da sétima Festa do Apego de Ames, que chegará sábado, 6 de xuño con música, teatro, xogos, obradoiros, contos e moitos máis recursos e actividades para gozar en familia con e desde a lingua. Será, precisamente, neste entorno histórico e axardinado de Bertamiráns, e alongarase desde as once da mañá ata as oito e media da tarde.
Durante a VII Festa do Apego tamén achegaráselle ás familias recursos lúdicos e educativos que favorezan a transmisión da lingua e unha crianza positiva, creativa e en galego. Ademais, todas as actividades da xornada son de acceso libre e gratuíto, sen necesidade de inscrición previa. Se as circunstancias meteorolóxicas impedisen a realización das ditas actividades en exterior, estas trasladaranse á Casa da Cultura de Bertamiráns e á praza de Chavián.
Actividades abertas
Ao longo de todo o día, ademais dos espectáculos programados, haberá actividades e obradoiros abertos de xeito permanente, en horario de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas, no patio do Pazo da Peregrina. A través destas propostas achegarase asesoramento personalizado ás familias sobre recursos lúdicos e educativos que poden ser útiles durante a crianza.
A festa abrirá ás 11.00 h e a primeira actuación, Este olliño pimpilín da compañía Inventi Teatro está prevista para ás 11.15 horas. Ás 12.30 horas chega Bosque, o primeiro musical da xornada da man de Mamá Cabra e Aurora Artes Escénicas. Das 14.00 ás 16.30 será o descanso para xantar e os espazos permanecerán pechados. As familias que queiran poden traer a súa comida e quedar a xantar na carballeira ou á sombra de calquera das árbores do xardín.
Pola tarde
E xa pola tarde a festa volve abrir ás 16.30 h con espazos de xogo, de creatividade e de recursos. Ás 17.15 h chegarán As mil e unha, de Vero Rilo e Luís Iglesias, unha proposta de contos e música para familias con rapaces a partir de 4 anos que achegará dun xeito lúdico e divertido á figura e ao legado da protagonista das Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño, a través de conexións máxicas con personaxes como Circe ou Morgana.
As 18.30 horas será o momento máis agardado polo público rockeiro: Pakolas e Laura Romero tráennos, para esta edición da festa, o concerto As máis molonas ilustradas!. Será un espectáculo multisdisciplinar que recolle as cancións máis coñecidas de Pakolas ilustradas en directo por Romero. Haberá risas, baile e cancións. Despois duns minutos para recuperar forzas, a festa pechará por todo o alto co novo espectaculo de Brais das Hortas, Comisión de Festas. Este último concerto da tarde, cunha mestura de humor, música, clown e teatro; será 19.30 horas e nel o escenario converterase nun torreiro para encher o mundo de alegría e de risas compartidas.
Divulgación
Ademais , contarase con Fabaloba, Pedras de Papel, Miudiño, Brazolinda e persoal do propio Servizo de Normalización Lingüística amesán para achegar aos presentes ao programa Apego. Ademais, varias editoriais de referencia achegarán unha mostra das súas últimas publicacións para podermos estar ao tanto das novidades máis interesantes para pequenos e pequenas. Á presentación desta festa acudiron e participaron o alcalde de Ames e tamén concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García, e a técnica municipal de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras.
