LavacollaCGACMarcos Díaz GonzálezDolores VilavedraMilladoiro
A Deputación avalía construír unha nova senda peonil en Malpica

O obxectivo é reforzar a seguridade na estrada provincial DP 4307

Eduardo Parga, esquerda, na reunión co presidente da Deputación, Valentín González. / D. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

O alcalde de Malpica, Eduardo Parga, trasladoulle ao presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, a necesidade de construír unha senda peonil na estrada provincial DP 4307, no tramo que comunica Beo con Porto do Fondo.

A proposta que será analizada cos servizos técnicos de Vías e Obras, co obxectivo de avaliar a súa viabilidade e as posibles solucións técnicas para mellorar a seguridade viaria na zona.

O presidente provincial destacou que "a seguridade das persoas é sempre unha prioridade nas estradas provinciais, especialmente nos tramos nos que conviven tráfico rodado e desprazamentos peonís".

Máis de 14,4 millóns en investimentos

Abordaron tamén os investimentos realizados pola Deputación no municipio durante os últimos anos, que suman 14,4 millóns de euros desde o inicio da presidencia de Formoso.

A metade desa cantidade, 7,2 millóns, corresponden ao Plan Único, o principal instrumento de cooperación municipal da Deputación, que permite aos concellos decidir as súas prioridades e executar actuacións adaptadas ás necesidades reais da veciñanza.

No caso concreto de Malpica, o Plan Único permitiu financiar 60 obras destinadas á mellora de infraestruturas, servizos públicos e equipamentos locais. Entre as actuacións destacan a renovación do terreo de xogo do campo de fútbol de Pedra Queimada, recentemente adxudicada, así como a mellora de numerosas pistas e camiños municipais nas diferentes parroquias do concello.

Unha ferramenta útil

"O Plan Único é unha ferramenta útil porque chega a todos os concellos e permite actuar onde realmente fai falta: nunha estrada, nun camiño, nun equipamento deportivo ou nun servizo básico para a veciñanza”, afirmou Formoso.

O presidente provincial incidiu tamén na importancia da colaboración directa cos concellos para coñecer de primeira man as súas necesidades. "É importante escoitar aos alcaldes e alcaldesas e tratar de ofrecer respostas realistas, útiles e próximas aos problemas dos concellos", sinalou.

