Así cambia el paisaje el recorte de aerogeneradores en seis montes de la comarca: de 217 a solo 27

La Xunta de Galicia anuncia la repotenciación de una veintena de parques eólicos, seis de ellos en la comarca, disminuyendo en un 84 por ciento el número de aerogeneradores. En la práctica, los polígonos de energía eólica se beneficiarán de unos molinos de última generación que producen más energía renovable (se incrementará en un 35%), eliminándose los antiguos. Y en la comarca se verán afectados seis: un parque en Vimianzo: dos en O Son y A Pobra; otro en Lousame, Rois, Dodro y Rianxo; el de Coristanco, Santa Comba, Tordoia y Dubra; y un sexto en A Laracha. En estos concellos se reducirán de 217 a 27 los fustes con aspas.

Localizaciones concretas

De forma más concreta, el listado autonómico incluye en el entorno compostelano al parque vimiancés de Monte Redondo, que de 66 aerogeneradores pasará a tener 11 (un 83,3 por ciento menos de molinos); Barbanza I, que tendrá 4 molinos en lugar de los actuales 60 (reducción del 93,3%); Monte Treito, donde habrá 7 en lugar de 40 (disminuyendo el total en un 82,5%); Barbanza II, que en lugar de 66 pasará a sumar 2 (92,3%); Castelo, sumará 3 en lugar de los actuales 25 (88 por ciento menos); y también se incluye el larachés de Pena Galluda, aunque en este caso se mantendrá en uno el número de aerogeneradores, si bien con mayor eficiencia.

En el total gallego, y frente a los actuales 744 molinos, la lista se quedará en 118, lo que implica la retirada de 626. Así lo recordaba la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita al parque de As Somozas, que de 81 elementos con aspas pasará a tener solo 9. Allí explicó que, con anterioridad a 2020, se habían acometido en Galicia un total de cinco repotenciaciones eólicas, la responsable autonómica explicó que solo en los dos últimos años el número de proyectos de este tipo que ha llegado a su departamento para ser tramitado se ha incrementado de forma sustancial.

Más eficiencia

Al hilo, reseñó que repotenciar un parque eólico permite incrementar la eficiencia y la productividad de instalaciones que ya llevan muchos años operativas y requieren una actualización y mejora de su equipamiento. De hecho, Vázquez subrayó que gracias a todos los proyectos de este tipo que hay en la tierra de los mil ríos (tanto los ya finalizados como los autorizados o actualmente en tramitación), las nuevas instalaciones eólicas podrán incrementar su producción energética manteniendo en casi todos los casos la misma potencia y reduciendo en más de 800.000 toneladas sus emisiones anuales de CO2 a la atmósfera, una cantidad equivalente a la que producirían 695.000 coches circulando durante todo un año (que equivale al parque móvil de turismos de la provincia coruñesa).

Política ambiental

Este dato, según explicó, es una buena muestra de los beneficios ambientales que tienen este tipo de actuaciones ya que garantizan un incremento de la energía verde que se produce en Galicia aprovechando infraestructuras existentes, algo fundamental para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en el horizonte de 2040, tal y como se recoge en la Lei do clima aprobada este año. Por ello, la conselleira hizo hincapié en que el Ejecutivo gallego "aposta pola repotenciación" de instalaciones preexistentes y trabaja para agilizar la tramitación de las solicitudes que recibe ya que este tipo de proyectos permite obtener parques eólicos más modernos, eficientes y con un menor impacto visual y paisajístico sobre el entorno, en línea con la apuesta que hace el Gobierno gallego desde hace años por un modelo energético y económico más sostenible.

Naturgy

El de As Somozas es uno de los tres proyectos de repotenciación que tiene Naturgy autorizados y actualmente en ejecución en Galicia. Los otros dos parques de esta compañía que se están modernizando son Monte Redondo, en Vimianzo, y Novo, en Valdoviño, San Sadurniño y Narón, donde se eliminarán 20 máquinas.