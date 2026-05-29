Augas de Ames logra un remanente de 822.000 euros para mejorar y ampliar la red

El Consejo de Administración de Augas de Ames EPEL acaba de celebrar una sesión extraordinaria en la que quedaron aprobados todos los puntos incluidos en el orden del día, relativos a la gestión económica, organizativa y de personal de la entidad pública empresarial. Y en su transcurso, se informó de que las cuentas 2025 aportan un remanente de 822.000 euros, que se podrán emplear para mejoras e inversiones en la red de traída y saneamiento.

Así, entre los asuntos tratados, se dio cuenta del informe final de la auditoría de las cuentas de la EPEL 2024 realizada por la Intervención del Ayuntamiento de Ames, en colaboración con la empresa auditora BMAuditores. En el informe final se concluye que las cuentas anuales 2024 presentadas por Augas de Ames EPEL expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a fecha 31 de diciembre de 2024, indicando las oportunas observaciones y recomendaciones.

Errores contables

La auditoría recoge una serie de observaciones relativas a errores contables de devengo, amortizaciones y dotación de provisiones, que afectarían al resultado inicialmente presentado del ejercicio 2024, cifrado en 43.172,65 euros. Una vez corregidos y regularizados estos ajustes contables, el resultado final real del primer ejercicio de actividad de la entidad (2024) se eleva hasta los 822.000 euros (resultado positivo), importe que en las cuentas del ejercicio 2025 pasa a reservas voluntarias como resultado de ejercicios anteriores de cara a modernizar y ampliar las redes.

Reclasificación

En la sesión también se informó de las solicitudes de reclasificación profesional y de las demandas judiciales actualmente en curso presentadas por varios trabajadores y trabajadoras de la EPEL. El presidente de Augas de Ames EPEL, Blas García, destacó que “os resultados económicos do primeiro exercicio 2024 da entidade evidencian a solvencia e a capacidade de xestión da empresa pública, permitindo dispoñer dun importante remanente económico que será destinado á mellora e modernización das infraestruturas hidráulicas municipais”.

Por su parte, el concejal de Obras y Servicios Básicos, área a la que está adscrita Augas de Ames EPEL, dijo que “a boa situación económica da entidade xa está permitindo impulsar actuacións concretas de mellora das infraestruturas hidráulicas municipais e xa se están a iniciar diferentes expedientes de contratación e licitacións públicas orientadas á renovación e mellora das redes de abastecemento e saneamento, así como á modernización das infraestruturas hidráulicas do municipio”.

Desde la gerencia

Por último, la gerente, Genma Otero, indica que “con esta batería de acordos, Augas de Ames EPEL continúa avanzando na consolidación da súa estrutura organizativa, económica e de servizo público, reforzando a planificación da entidade e a mellora da súa capacidade de xestión”. Entre otros asuntos abordados, se incluyó el de la gratuidad del suministro de agua en instalaciones y servicios municipales de Ames.