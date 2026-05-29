Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LavacollaCGACMarcos Díaz GonzálezDolores VilavedraMilladoiro
instagram

SUCESO

Herido grave un vecino de Corme tras sufrir quemaduras durante un desbroce

Fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital de A Coruña

El herido fue evacuado en un helicóptero medicalizado al hospital.

El herido fue evacuado en un helicóptero medicalizado al hospital. / Jesús Prieto

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

Un vecino de Corme (Ponteceso), J. L. F. G. de 45 años, ha resultado herido esta mañana al sufrir quemaduras cuando realizaba tareas de desbroce.

El suceso tuvo lugar en torno a las 11.15 horas en Corme Porto y hasta el lugar se movilizó el helicóptero medicalizado así como una ambulancia del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia.

Noticias relacionadas y más

El hombre, que fue evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, estaba realizando unas labores de desbroce. Según fuentes del operativo, resultó herido cuando trataba de quemar unos restos vegetales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents