SUCESO
Herido grave un vecino de Corme tras sufrir quemaduras durante un desbroce
Fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital de A Coruña
Ponteceso
Un vecino de Corme (Ponteceso), J. L. F. G. de 45 años, ha resultado herido esta mañana al sufrir quemaduras cuando realizaba tareas de desbroce.
El suceso tuvo lugar en torno a las 11.15 horas en Corme Porto y hasta el lugar se movilizó el helicóptero medicalizado así como una ambulancia del Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia.
El hombre, que fue evacuado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, estaba realizando unas labores de desbroce. Según fuentes del operativo, resultó herido cuando trataba de quemar unos restos vegetales.
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