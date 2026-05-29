Ordes adelanta la apertura de la piscina de O Muíño al 20 de junio y Rois la de Senra al 1 de julio

El Ayuntamiento de Rois abrirá el 1 de julio la piscina municipal de Senra, dando inicio a una nueva temporada de verano que se prolongará hasta el 31 de agosto. Las instalaciones volverán a ofrecer una alternativa de ocio, deporte y entretenimiento para el vecindario durante los meses más calurosos del año. A su vez, en Ordes han decidido hacer lo propio con las instalaciones para el baño de O Muíño, pero adelantando su apertura desde el 20 de junio al 31 de agosto (anotaciones para el acceso o abono en ambos municipios desde el 1 de junio).

Nuevo sistema

En el caso de Rois, y como principal novedad de esta campaña, el Ayuntamiento implantará un nuevo sistema de acceso mediante pulsera identificativa con ficha electrónica, que permitirá una entrada más cómoda y ágil a las instalaciones. La piscina contará con dos horarios diferentes a lo largo del verano. Entre el 1 de julio y el 15 de agosto abrirá de 16.00 a 21.00 horas, mientras que del 16 al 31 de agosto el horario será de 16.00 a 20.30 horas.

En cuanto a las tarifas, los menores de hasta 4 años podrán acceder gratuitamente. Para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, el precio será de 1 euro al día o 12 euros el abono de temporada. Las personas de 18 años o más deberán abonar 2 euros por día o 25 euros por el abono de temporada. Además, se establece un abono familiar de 37 euros para toda la temporada. El Ayuntamiento también aplicará un descuento del 15 % en los carnés de temporada destinados a familias numerosas, familias monoparentales o aquellas que cuenten con algún miembro con una discapacidad igual o superior al 33 %.

Fecha de anotación

Las personas interesadas en obtener la pulsera de acceso podrán tramitar su solicitud enviando un correo electrónico a inscricions@rois.gal a partir del 1 de junio, indicando el nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento y dirección de las personas solicitantes. La recogida se realizará a partir del 22 de junio en el multiusos de Rois. Para más información o para tramitar los carnés, el vecindario puede dirigirse al multiusos de Rois, escribir al correo inscricions@rois.gal o llamar al teléfono 981 816 061.

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Desde el Ayuntamiento de Rois destacan que la piscina municipal de Senra continúa siendo uno de los espacios de referencia del verano en el municipio, ofreciendo una propuesta accesible para todas las edades y fomentando hábitos de vida saludables, la convivencia y el disfrute del tiempo libre durante la época estival.