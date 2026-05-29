Teo distingue como hijos adoptivos a Villares, Balboa, Hugo Vázquez y otorga mención de honor al Colectivo A Rula

El Concello de Teo celebró este viernes su tercera gala de nombramiento de hijos adoptivos y mención de honor, reconociendo la labor de Hugo Vázquez, Ramón Villares, Ignacio Balboa y el Colectivo A Rula. La gala estuvo presidida por la alcaldesa, Lucía Calvo de la Uz, acompañada por numerosas autoridades, entre ellas, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez, y el de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; así como la rectora de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, entre otros.

Elogio por su labor

Un acto solemne en el que la regidora ensalzó el trabajo realizado por los cuatro premiados, “que dedican parte da súa vida a mellorar a nosa sociedade, a crear conciencia do verdadeiramente importante... a deixar pegada na historia”, mientras destacaba la singularidad que aportan al Ayuntamiento de Teo con su labor. En este sentido, dejó claro que constituyen "pezas importantes da nosa Galicia actual e cómpre que tamén sexan embaixadores do seu propio Concello”, pues estos premios forman parte de esa herramienta excepcional para visibilizar toda la riqueza local e incrementar el patrimonio cultural, “que non é pouco”, matizó la regidora.

De igual forma, la dirigente popular explicó que "se algo nos identifica coa nosa terra é a paixón coa que falamos dela e de como presumimos do noso. Ese é o verdadeiro espírito destes galardóns: promocionar Teo, defendelo e presumir del". Continuó afirmando que todo esto se asocia al imnpulso hacia un territorio "único e versátil. Rico en tradicións, en cultura, en patrimonio e cunha gastronomía e unha paisaxe que enamora a todo aquel que nos visita". "Xa o dicía o noso benquerido Castelao: Vale máis unha terra con árbores nos montes qye un Estado con ouro nos bancos", terminaba la mandataria.

Los premiados de este año, cuya propuesta fue aprobada en el pleno de abril con los votos a favor del Partido Popular y las abstenciones del resto de partidos políticos (BNG, PXCT y PSOE), se suman a la lista de galardonados por el Ayuntamiento de Teo, entre los que figuran Manuel Quintana Martelo, Paula Carballeira, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, además de Roberto Vilar, Rafael Romero Masiá o la asociación Teenses pola Igualdade.