JUSTICIA
El Tribunal Supremo confirma la legalidad del parque eólico Bustelo de Carballo y Coristanco
La sentencia anula el fallo del TSXG y da la razón a la Xunta, a la empresa promotora y a la Asociación Eólica de Galicia
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos interpuestos por la Xunta de Galicia, por Greenalia Wind Power Campelo S. L. U. y por la Asociación Eólica de Galicia (EGA) y ha confirmado la legalidad de la autorización administrativa previa y de construcción del parque eólico de Bustelo, situado en los municipios de Coristanco y Carballo.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) había estimado el recurso interpuesto por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) y había anulado, por no ser conforme a derecho, la decisión de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta de Galicia, de 28 de junio de 2021, por la que se otorgó la citada autorización administrativa.
Ahora, el Tribunal Supremo anula el fallo recurrido y reitera la doctrina establecida en la sentencia dictada el 21 de marzo de 2025, que confirmó la legalidad del acuerdo administrativo que autorizó el parque eólico de Campelo promovido por la misma empresa de energía eólica que el de Bustelo.
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