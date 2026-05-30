Augas retirará maleza y árboles del Sar y sus afluentes durante cuatro meses en A Maía
Se adecentarán 11,5 kilómetros fluviales de Ames y Brión en torno a ese río
Incluirá cursos más modestos como el Ameneiral, Pego, Dos Pasos y Esparille
La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, ejecutará durante unos cuatro meses actuaciones de conservación y mantenimiento fluvial en varios tramos de distintos ríos en torno al Sar, que suman cerca de 11,5 kilómetros, en los municipios coruñeses de Ames y Brión.
Las tareas, que ya han sido comunicadas a ambos ayuntamientos, se desarrollarán en cerca de 4,5 kilómetros del río Sar, a su paso por las parroquias de San Xoán de Ortoño (Ames) y Santa María dos Ánxeles, en Brión. Los trabajos también incidirán en más de 2 kilómetros del rego do Pasos a su paso por las parroquias de Santo Estevo de Covas y San Xoán de Ortoño, ambas en Ames.
En Ortoño
Un tercer tramo en el que se intervendrá es de cerca de 1,4 kilómetros del rego de Ameneiral, a su paso por la parroquia de San Xoán de Ortoño, y posteriormente se actuará en 2,1 kilómetros del rego de Pego, entre las parroquias de San Xoán de Ortoño y Santa María dos Ánxeles. Las tareas en esta zona se completarán con un último tramo de más de 1,3 kilómetros en el rego de Esparille, a su paso por el municipio de Ames, por San Xoán de Ortoño.
Los trabajos, que se prolongarán durante más de cuatro meses, consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en el cauce fluvial para evitar obstrucciones. Las actuaciones se realizarán mediante motosierras, desbrozadoras, podadoras y otras herramientas manuales, con el apoyo de maquinaria de mayores dimensiones como un tractor y una carretilla de carga. Una vez finalizadas las obras programadas por el organismo hidráulico dependiente del Ejecutivo gallego, estos tramos fluviales quedarán despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida del agua.
Dominio hidráulico
Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. En este caso se trata además del mantenimiento de zonas catalogadas como de alto riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI). El objetivo final de los trabajos es mejorar los cauces fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias, fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.
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