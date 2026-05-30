La huelga en recogida de basura en A Estrada pone en jaque sus fiestas patronales

El concejal de Servizos Sociales, Óscar Durán, reaccionó este sábado al anuncio de la huelga en el servicio de recogida de residuos que afecta al municipio de A Estrada. Aunque el Ayuntamiento no suele realizar valoraciones públicas sobre negociaciones laborales que corresponden exclusivamente a las partes implicadas, la convocatoria del paro entre el 25 y el 28 de junio y sus posibles efectos sobre la ciudadanía y las fiestas patronales han llevado al edil a trasladar varias consideraciones.

En primer lugar, desde el Concello se quiso expresar el máximo respeto al derecho de los trabajadores a ejercer la huelga y defender sus reivindicaciones laborales, un derecho fundamental. Al mismo tiempo, el gobierno local lamenta que este conflicto pueda repercutir en los vecinos de A Estrada y afectar a la prestación de un servicio esencial, especialmente en unas fechas tan señaladas.

Negociación de parte

Asimismo, se recuerda que se trata de una negociación laboral entre la empresa concesionaria y sus trabajadores, en la que el Ayuntamiento no forma parte ni tiene capacidad para intervenir. No obstante, consciente de la importancia del servicio, el consistorio ha promovido y participado en reuniones y contactos con ambas partes durante los últimos meses con el objetivo de favorecer el diálogo y acercar posturas. En este contexto, Óscar Durán defendió que “a vía do entendemento segue sendo o mellor camiño para alcanzar unha solución satisfactoria” e hizo un llamamiento a la responsabilidad y al esfuerzo negociador de todas las partes para evitar una situación que perjudicaría principalmente a la ciudadanía.

Respecto a las referencias realizadas sobre la futura licitación del servicio, Durán aseguró que “os pregos aos que aludiron os representantes sindicais están listos” y reiteró que la decisión de no facilitar una copia responde a criterios técnicos y jurídicos de los servicios municipales, con el fin de garantizar la legalidad del procedimiento, la libre concurrencia entre empresas y la defensa del interés público.