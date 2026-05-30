Ames logra una parada del bus Simu en el campus y negociará para que pare en Fraiz y A Moniña

La Corporación de Ames aprobó el convenio de colaboración entre la Consellería de Planificación de Infraestruturas y el Ayuntamiento para la continuidad del Servizo de autobús de interese municipal (Simu), logrando que se añada una parada en el campus sur de la USC, y la posibilidad de negociar con la concesionaria para introducir variaciones. Y es que la meta, como aportaba el regidor, es que el autocar pare en Fraíz y A Moniña.

Reconocimiento

Así se decidía en una sesión en la que también se dio luz verde a la concesión de la medalla del Ayuntamiento de Ames de 2026 al grupo musical Maianas; la desafectación del camino Igrexa-Covas; la adhesión a la Red Española de Capitales de la Cultura; la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza general municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial; y la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las tarjetas de estacionamiento y accesibilidad. Aquí se incluyen no solo los permisos para las personas con movilidad reducida, sino también para el personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que se manifestó en el exterior del pleno; personas con discapacidad; trabajadores de los centros de salud; y los de Hospitalización a Domicilio (Hado) del Servizo Galego de Saúde.

Trabajo en marcha

Según explicaba el alcalde, Blas García, al respecto del Simu, "estamos traballando para dispor dun servizo de transporte municipal para ofrecerlle un servizo a unha gran parte da veciñanza do rural e conectar os dous núcleos urbanos do Concello. Pagamos 295.000 euros do transporte metropolitano e da Simu. Somos o Concello que máis pagamos con moita diferencia, co cal creo que temos o dereito de solicitar melloras no servizo".

Sin embargo, y a pesar de servir para unir Ortoño, Biduído y Bugallido con la intermodal compostelana (saliendo de la rúa Alcalde Lorenzo de Bertamiráns), el regidor reconoció que "este convenio non é o mellor que podemos ter. Queremos que esta liña de autobús pase por Fraíz e A Moniña”, tal como reivindican los vecinos de estas localidades.