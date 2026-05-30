PROGRAMACIÓN
Dezaseis propostas converterán Cee nun referente deportivo este verán
A oferta inclúe carreiras, torneos, campus e actividades na rúa durante os meses de xuño, xullo e agosto
O Concello de Cee prepárase para vivir un verán moi deportivo con 16 actividades e eventos programados para os meses de xuño, xullo e agosto. Unha ampla e variada oferta que foi presentada pola alcaldesa, Margot Lamela; o concelleiro de Deportes, Alfonso Canosa, e o técnico municipal de Deportes, Manuel Calo.
O programa inclúe o Día do Deporte na Rúa, o 3 de xullo; o Día da Bicicleta, o 11 de xullo; e a XI Carreira Pedestre Nocturna Concello de Cee, que terá lugar o sábado 18 de xullo. Tamén se desenvolverá o III Torneo Basket 3x3 ACB Costa da Morte, os días 1 e 2 de agosto.
Campus de fútbol e multideportivos
A programación complétase co IX Campus de Fútbol Sala FSF Villa de Cee, o VI Deporcampus RC Deportivo Cee, o III Campus de Atletismo Asociación Deportiva Olimpia, o XVII Campus de Baloncesto ACB Costa da Morte, os Campus de Fútbol Tecnificación SRD Unión Club Cee, masculino e feminino, a Escola de Verán Club Cee Deportes de Contacto, o IV Campus de Tenis de Mesa AD Zas, o Campus Multideportivo Piscina Municipal de Cee, o Campus de Baile Deportivo Arte e Movemento, o Campus de Kick Boxing Club Deportivo Dafit e o Campus de Verán Club Taekwondo Juan Cee.
A alcaldesa, Margot Lamela, sinalou que "o verán sempre trae consigo unha nova maneira de vivir Cee: as rúas énchense de xente, os días alónganse e o noso concello convértese nun espazo perfecto para movernos, convivir e gozar. Neste contexto, presentamos unha proposta pensada para que cada persoa atope a súa actividade e o seu momento".
