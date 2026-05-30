La Fervenza do Ézaro contará con una pasarela más segura y accesible

El Concello de Dumbría y Xeal han firmado un convenio de colaboración para hacer posible la reconstrucción de la pasarela del Ézaro, una actuación orientada a reforzar la seguridad y facilitar el acceso a la fervenza, uno de los espacios naturales más visitados de la Costa da Morte.

La intervención permitirá recuperar un elemento clave para la movilidad en la zona, mejorando la experiencia de los visitantes y garantizando unas condiciones más seguras para vecinos y turistas en su recorrido por el entorno. Además, contribuirá a ordenar los flujos de acceso y a preservar el valor ambiental y paisajístico de este enclave singular.

Un tesoro natural de Costa da Morte

El alcalde de Dumbría, Raúl González, subraya que "la Fervenza do Ézaro es uno de los grandes tesoros naturales de la Costa da Morte, y es nuestra responsabilidad que tanto los vecinos y vecinas de O Ézaro como los visitantes puedan disfrutarla de forma segura con esta nueva infraestructura, más segura y accesible".

La formalización de este convenio con Xeal, añadió el regidor, "es un buen ejemplo de cordialidad institucional y de colaboración público-privada por el bien del territorio, con acciones concretas que mejoran la vida de las personas y el entorno en el que operan".

Reforzar el atractivo y la seguridad

Para Federico Rodríguez Trillo, director de la División de Energía de Xeal, "la recuperación de la pasarela supondrá un paso más en la mejora de las infraestructuras del entorno de la Fervenza do Ézaro, reforzando su atractivo y contribuyendo a un uso más seguro y ordenado de este enclave natural".

Con esta iniciativa, Dumbría da un nuevo paso en la mejora de las infraestructuras vinculadas a la Fervenza do Ézaro, con el objetivo de consolidar un modelo de visita más seguro, accesible y respetuoso con el entorno natural.