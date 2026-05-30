Los boomers de A Estrada se ponen modo pro: compras online e IA sin miedo

Son ya 140 los participantes en las dos fases de programa YoConecto, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios en colaboración con el Ayuntamiento de A Estrada. Se trata de una formación digital gratuita, en la que la mayoría de los alumnos superan los 60 años. La iniciativa, además, sigue avanzando, y lleva ahora las clases directamente a las parroquias, con una prueba piloto en Oca y un nuevo ciclo de cursos en Codeseda para los vecinos de Ribela.

Tres formaciones

En la primera fase del programa, el Ayuntamiento de A Estrada organizó tres cursos por los que pasaron un total de 62 personas. El elevado interés por algunas de las formaciones obligó a desdoblar dos de ellas, Iniciación ao mundo dixital y Apps para xestionar trámites a través de internet. Se realizaron dos sesiones de cada una para poder atender a todos los interesados. La segunda fase, desarrollada entre febrero y mayo, reunió a 78 personas en seis cursos celebrados en las aulas ubicadas en la Casa da Música. Las formaciones impartidas en esta fase abarcaron contenidos como el uso de WhatsApp y Telegram, banca digital, compras seguras en línea y redes sociales, entre otros.

Al hilo, el concejal estradense de Nuevas Tecnologías, Manuel Magariños, explicó que, continuando con la apuesta del Concello por integrar al medio rural en esta oferta formativa, estos contenidos se llevarán también de forma directa a las parroquias."Cremos que as ferramentas e o coñecemento sobre cuestións que son tan importantes hoxe no nodos día a día teñen que chegar a todos os lugares do municipio", señaló. Así, y tras la prueba piloto en Oca con una iniciación y uso del WhatsApp y Telegram, el 9 de junio arrancará otro curso sobre creación de contenido con Inteligencia Artificial (IA).

Estreno

Y, paralelamente, A Estrada estrena un nuevo ciclo formativo en Codeseda, aunque dirigido especialmente a los vecinos de Ribela. Este ciclo consta de tres cursos: el primero, Comunica con confianza: WhatsApp e Telegram, comenzó el 25 de mayo y cuenta con 10 personas inscritas. A continuación, seguirán A túa banca dixital: compras seguras a través de internet (del 1 al 4 de junio) y Apps para gozar coa intelixencia artificial (del 8 al 11 de junio), ambos en horario de 16.00 a 19.00 horas. Cabe señalar que la posibilidad de impartir los cursos en los centros sociales de las parroquias fue posible gracias a la conexión a internet proporcionada por la red de AEstradaDixital, que garantizó la conectividad necesaria en los locales de cada parroquia. En la villa también arrancan este lunes actividades sobre redes sociales e IA.