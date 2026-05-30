Dubra homenaxea na súa comida anual aos veciños máis veteranos: Dolores García e Manuel Blanco
A xornada, celebrada no pavillón de Bembibre, reuniu a 520 personas no convote que incluiu música e sorteos
Dende o Concello apuntan que non só serviu para socializar, senón tamén para agradecer a adicación dos maiores
Val do Dubra acolleu a Festa dos Maiores, unha xornada que serviu de punto de encontro entre os veciños no pavillón de Bembibre, así como de recoñecemento polo papel que as persoas de maior idade teñen na sociedade.
A xuntanza, na que participaron 520 veciños, arrancaba cunha comida para os dubreses na que estivo presente a Corporación Municipal. Non faltou a música, a cargo de Rocío Pérez, e as sorpresas, xa que houbo sorteos cuxos premios foron mercados en empresas locais.
Os maiores
Ademais, foron recoñecidos con cadanseu agasallo o veciño e a veciña máis maiores de Val do Dubra: Dolores García García e Manuel Blanco García, ambos de 95 anos. "Foi un día de celebración e visibilidade de todo o seu traballo e implicación; un recoñecemento por todo o que Val do Dubra lle debe aos nosos maiores", destacan dende o bipartito PSOE-Anova.
- La mayor orquesta de España, con un escenario más largo que un avión, aterriza a 1 hora de Santiago a principios de junio
- Detenido el profesor del Colegio Peleteiro investigado por una supuesta agresión sexual
- Fallece el neumólogo compostelano Juan Suárez Antelo a los 56 años
- La fórmula de un gigante lácteo con 40.000 vacas y 650 trabajadores para atraer mano de obra a las granjas: 'Nuestra cultura se puede aplicar en Galicia
- Un hombre borracho destroza la terraza de la Cervecería Estudiantil por no querer abonar una consumición al momento
- Casi 1.300 plazas para mayores en balnearios: diez días todo incluido por menos de 400 euros
- Los helicópteros más avanzados de las Fuerzas Armadas ultiman en Santiago su participación en el desfile militar de Vigo
- Santiago y sus alrededores acogen los rodajes de una película sobre la Galicia rural protagonizada por María Vázquez