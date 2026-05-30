Dubra homenaxea na súa comida anual aos veciños máis veteranos: Dolores García e Manuel Blanco

A xornada, celebrada no pavillón de Bembibre, reuniu a 520 personas no convote que incluiu música e sorteos

Dende o Concello apuntan que non só serviu para socializar, senón tamén para agradecer a adicación dos maiores

Alcalde e membros da Corporación cos veciños máis veteranos do convite / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Val do Dubra

Val do Dubra acolleu a Festa dos Maiores, unha xornada que serviu de punto de encontro entre os veciños no pavillón de Bembibre, así como de recoñecemento polo papel que as persoas de maior idade teñen na sociedade.

A xuntanza, na que participaron 520 veciños, arrancaba cunha comida para os dubreses na que estivo presente a Corporación Municipal. Non faltou a música, a cargo de Rocío Pérez, e as sorpresas, xa que houbo sorteos cuxos premios foron mercados en empresas locais.

Os maiores

Ademais, foron recoñecidos con cadanseu agasallo o veciño e a veciña máis maiores de Val do Dubra: Dolores García García e Manuel Blanco García, ambos de 95 anos. "Foi un día de celebración e visibilidade de todo o seu traballo e implicación; un recoñecemento por todo o que Val do Dubra lle debe aos nosos maiores", destacan dende o bipartito PSOE-Anova.

