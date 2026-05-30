XORNADAS
Mozos e profesionais exploran en Muxía as oportunidades laborais do sector musical
A iniciativa enmárcase no programa 'Camiño do emprendemento musical' promovido pola Xunta
O secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, e a directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, presidiron en Muxía a presentación das I Xornadas de convivencia e formación na industria musical, enmarcadas no programa Camiño do emprendemento musical promovido pola Xunta.
A iniciativa, organizada por Wake Up coa colaboración da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración e da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, reúne durante esta fin de semana a profesionais e persoas mozas interesadas en explorar as oportunidades laborais e de emprendemento vinculadas á industria musical e aos eventos culturais.
As xornadas contan con 40 participantes, incluíndo persoas usuarias da Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego, e desenvolveranse ao longo de dous días a través de obradoiros, charlas formativas e actividades musicais. O programa arrincou o venres no cámping Lago Mar cunha sesión centrada na promoción de eventos e na programación musical, ademais de actuacións en directo de artistas galegos e nacionais.
A programación continúa hoxe cunha andaina polo Camiño dos Faros–Ponte do Porto e diferentes sesións sobre psicoloxía e saúde mental na industria electrónica, desenvolvemento de carreira artística e iniciación ao traballo de DJ, entre outras actividades.
O secretario xeral puxo en valor este tipo de iniciativas orientadas a achegar á mocidade galega experiencias reais e contacto directo con profesionais do sector, favorecendo así novas oportunidades de desenvolvemento profesional e autoemprego. Ademais, destacou a importancia de impulsar proxectos innovadores ligados ás industrias culturais e creativas como ferramenta para dinamizar o territorio e xerar emprego, especialmente entre a xente nova.
Próximas actividades
A seguinte cita do Camiño do emprendemento musical terá lugar o 4 de xuño en Santiago, cunha xornada centrada na produción e organización de festivais e outros eventos de gran formato. O 18 de xullo será a quenda de Viveiro, cun encontro enfocado nos festivais de pequeno formato e o seu impacto cultural. Xa en setembro, o día 25, A Coruña acollerá unha sesión de introdución ao mercado laboral no ámbito musical, con experiencias e consellos de profesionais do sector.
A programación concluirá en Vigo o 30 de outubro cun acto de peche no que se porán en común as aprendizaxes do último ano. As inscricións para participar poderán facerse a través da web da rede de polos de emprendemento.
Dende a Xunta subliñan que a iniciativa "enmárcase no compromiso estratéxico do Goberno autonómico de potenciar as oportunidades laborais da mocidade e, ao mesmo tempo, promover o espírito emprendedor entre as xeracións máis novas, impulsando proxectos innovadores que contribúan á dinamización do territorio e á xeración de riqueza e emprego"
