COMERCIO LOCAL
Petiscos, sorteos, rascas e catas para impulsar o mercado de Carballo
A praza de abastos acolleu a campaña promocional da Xunta de Galicia
O mercado municipal de Carballo converteuse este sábado nun referente do comercio de proximidade ao sumarse á campaña galega Quere o teu mercado, unha iniciativa da Xunta de Galicia que busca poñer en valor as prazas de abastos como espazos de confianza, calidade e dinamización económica. Os praceiros e praceiras estrearon os novos mandís corporativos e repartíronse bolsas promocionais entre a clientela para agradecer a súa fidelidade diaria.
Aproveitando esta data tan sinalada, a Concellaría de Feiras e Mercados presentou a programación especial de verán do Plan de Dinamización do Mercado, que se estenderá entre os meses de xuño e agosto co obxectivo de encher de vida, sabor e propostas de lecer este espazo municipal.
A axenda estival arrincará coincidindo coas festas grandes de Carballo. O xoves 18 de xuño celebrarase a xornada Petiscos de San Xoán, cunha degustación gratuíta de produtos típicos da época. O venres 19 sortearase unha gran cesta con produtos frescos e de calidade doados polos distintos postos do mercado.
Premios directos "rasca" e saúde na pel
Durante todo o mes de xullo, mercar no mercado tamén pode ter premio. Con cada compra realizada, entregarase unha tarxeta tipo rasca coa que se poderán gañar de xeito directo agasallos listos para a praia: gorras, discos voadores, papaventos ou mochilas isotérmicas, entre outros.
Ademais, haberá espazo para a concienciación social. O 2 de xullo celebrarase a charla informativa A túa pel ten memoria, protéxea cada día, impartida por Iria Villar, técnica de prevención da Xunta Local da Asociación Española Contra o Cancro (AECC), e centrada en como previr o cancro de pel durante as vacacións.
Experiencias de maridaxe co Bar Mercado
O mes de agosto estará dedicado a espertar os sentidos con dúas propostas de maridaxe organizadas polo Bar Mercado, onde os produtos da praza serán os grandes acompañantes. O día 7 haberá unha cata de cervexas e o día 21, outra de cafés.
Para poder asistir e participar nestas experiencias, os clientes deberán solicitar os seus boletos coas compras realizadas en calquera dos postos do mercado.
