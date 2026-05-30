La Diputación salva la peatonalización de Negreira y mejorará vías en Bergantiños y Barbanza

La Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad en el pleno provincial cuatro nuevos proyectos de mejora en la red viaria provincial, con una inversión global de 1.198.353,20 euros en los ayuntamientos de Lousame, Santiago, A Coruña, Malpica y Ponteceso. Además, sufragará parte de la esperada humanización de la rúa Rosalía de Castro de Negreira, que lleva una década en el tintero y que, en mayo de 2023, vio como quedaba desierto el concurso para la actuación, entonces presupuestada en 180.000 euros con impuestos.

En concreto, la peatonalización de la calle negreiresa que da acceso al grupo escolar contará en esta ocasión con un presupuesto de 250.000 euros, incluyendo nuevamente el saneamiento de la misma. En base al acuerdo pendiente, la Administración provincial aportará el 57,6 por ciento del montante, unos 144.000 euros, tras la firma del convenio. De esta forma, el proyecto se suma al ya aprobado para la calle consistorial, la de O Carme, o del núcleo de Negreiroa, si bien en los últimos años desde el ejecutivo socialista de Negreira todavía dudaban si dejar carriles en ambas direcciones en Rosalía de Castro, o habilitar una calzada de sentido único.

Firmes deteriorados

En cuanto al resto de mejoras viarias aprobadas en la sesión provincial, las actuaciones permitirán renovar firmes deteriorados, mejorar la capa de rodaje, reforzar la seguridad vial, actualizar la señalización y resolver problemas de drenaje en diferentes puntos de la red provincial, dentro del trabajo de la Diputación para conservar, mejorar la seguridad y modernizar la red provincial de carreteras.

Uno de los proyectos aprobados corresponde a la DP-1103, de Comparada a A Ponte Beluso, en el Ayuntamiento de Lousame, con un presupuesto de 68.405,60 euros. La actuación se localiza en el punto kilométrico 5+865, entre los lugares de Bursó y A Escabia, en la parroquia de Fruíme, donde se detectaron deterioros en el firme provocados por la circulación subterránea de agua procedente de una obra de drenaje transversal.

La intervención contempla la reposición completa de esta estructura de drenaje, actualmente deteriorada, mediante la demolición de la existente y la ejecución de una nueva tajea formada por tubería de hormigón armado de 150 centímetros de diámetro interior. Igualmente, se incluye el saneamiento, afirmado y pavimentación del tramo de carretera afectado por la erosión, la reposición y prolongación de un muro de dique en el margen derecho, la ejecución de cunetas revestidas, la instalación de barrera metálica de seguridad tipo bionda y la señalización vertical correspondiente.

Santiago a Portomouro

El pleno también aprobó el proyecto de mejora de firme con mezcla bituminosa en caliente en la DP-0701, Santiago a Portomouro (Dubra), en la capital de Galicia, con una inversión de 446.844,77 euros. Las obras actuarán en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 3+800 y 5+100 y entre el 6+400 y el 7+600. En este caso, los trabajos incluyen la limpieza de zanjas y roce de taludes, el fresado y reposición del firme en las zonas puntuales más deterioradas y el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros de espesor en todo el ancho de la calzada. El proyecto incorpora también la renovación de la señalización horizontal, con pintura vial blanca en eje y arcenes, símbolos y marcas blancas transversales, así como la de la señalización vertical y de la bionda en los tramos deteriorados. El plazo de ejecución será de cinco meses.

Malpica a Ponteceso

Otra de las actuaciones aprobadas corresponde a la DP-3006, acceso a A Zapateira, en el Concello da Coruña, con un presupuesto de 235.110,31 euros. Y, por último, el pleno le dio luz verde al proyecto de mejora de firme con mezcla bituminosa en caliente en la DP-4307, Malpica de Bergantiños a Ponteceso, con una inversión de 447.992,52 euros. La actuación se desarrollará en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 0+300 y 0+500, 2+900 y 4+080, y 11+870 y 12+600, en los ayuntamientos de Malpica y Ponteceso. El proyecto incluye la limpieza de cunetas con desbroce de taludes, el fresado y reposición del firme en zonas deterioradas, lo extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros entre los puntos kilométricos 2+900 y 4+080, y la reposición con mezcla bituminosa entre los puntos 0+300 y 0+500 y 11+870 y 12+600.

Igualmente se prevé la mejora de los arcenes entre los puntos kilométricos 2+900 y 4+080, con saneamiento y relleno con material seleccionado, grava, tratamiento semiprofundo y una capa de mezcla bituminosa en caliente de 4 centímetros. La intervención se completará con la renovación de la señalización horizontal y con la reposición de canalizaciones en el tramo afectado por la mejora de los arcenes. El plazo previsto de ejecución es de cinco meses. Estas cuatro actuaciones forman parte de la planificación de la Diputación de A Coruña para garantizar la conservación, seguridad y funcionalidad de la red provincial de carreteras, que supera los 2.100 kilómetros y presta servicio diario a los ayuntamientos y a los vecinosde la provincia.