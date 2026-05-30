INFRAESTRUTURAS
Sete empresas optan a mellorar oito estradas da Costa da Morte
A Xunta prevé investir 3,5 millóns de euros
A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, recibiu sete ofertas de empresas para executar as obras de renovación do firme en oito estradas autonómicas, no seu percorrido por 10 concellos da Costa da Morte, licitadas por un investimento que rolda os 3,5 M€.
O obxectivo da Xunta é levar a cabo o reforzo do firme para o mantemento e conservación de distintos treitos da vía de altas prestacións VG.-1.4 (Cee-Sardiñeiro), así como nas estradas AC-404 (Santa Comba-Baio), AC-429 (Ponteceso-Laxe), AC-440 (Berdoias-Muxía), AC-444 (Negreira-Ponte Failde), AC-546 (Negreira-A Pereira), AC-550 (Cee-Ribeira) e a AC-552 (A Coruña-Cee).
As intervencións obxecto deste contrato nestas vías, coinciden cos seus percorridos polos municipios da Baña, Cabana de Bergantiños, Cee, Fisterra, Laxe, Muros, Muxía, Santa Comba, Vimianzo e Zas.
Rehabilitación superficial
Os traballos previstos consistirán na rehabilitación superficial do firme destas estradas, con distintas actuacións, para restaurar as características do pavimento, adecuando as súas necesidades funcionais e de durabilidade.
En conxunto, a través destas intervencións actuarase en preto de 65 quilómetros de lonxitude. En todas as actuacións previstas neste contrato non son necesarias as expropiacións de terreos, xa que están incluídas dentro da franxa de dominio público de titularidade da Xunta.
A Xunta traballa co obxectivo de adxudicar as obras neste segundo trimestre, para executalas este mesmo ano, ao contar cun prazo de execución estimado de seis meses.
