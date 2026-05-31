Ames se rinde al humor: 775 personas abarrotan el ciclo de monólogos

El departamento de Cultura de Ames ha logrado el éxito en la reciente nueva edición del ciclo de monólogos, una iniciativa que se estrenó en mayo de 2024 y que ha contado con una muy buena acogida entre el público desde su primera edición. Así, y a lo largo de las cuatro jornadas del ciclo de monólogos de este año asistieron un total de 775 personas.

Figuras reconocidas

Al igual que en años anteriores, se contó con las actuaciones de figuras reconocidas como Josito Porto, Leti da Taberna, Marita Martínez o Celso Fernández Sanmartín, quienes además estuvieron acompañados por artistas emergentes como Luis Rey, Carla Mañas, Irene Medín y Fernando Palitos. De este modo, se buscó conformar un cartel en el que se combinaran la experiencia y los nuevos talentos.

El alcalde y concejal de Cultura, Blas García, destaca que “o incremento de público nesta terceira edición do ciclo dos monólogos é unha clara mostra de que esta actividade cultural funciona moi ben e se está consolidando. A nosa intención é darlle continuidade porque así o reclama a veciñanza, e que forme parte da nosa programación cultural durante moitos anos”. Además, reseñó que “nesta edición cumpríronse os tres obxectivos desta actividade, que son darlle visibilidade a monologuistas emerxentes, contar con xente de Ames e incluír mulleres no cartel”.

Un público entregado

Estas cuatro sesiones estuvieron marcadas por las diferentes historias contadas, siempre con mucha ironía y humor. La primera de las actuaciones estuvo protagonizada por el ya veterano Josito Porto junto al humorista emergente Luis Rey en la Casa da Cultura de Bertamiráns. El viernes fue el turno de Marita Martínez y Carla Mañas, esta vez en O Milladoiro.

El fin de semana comenzó con el espectáculo de la humorista viral en TikTok, Leti da Taberna, que estuvo acompañada por la coruñesa Irene Medín y que tuvo una muy buena acogida por parte del público de Bertamiráns. El ciclo de monólogos de 2026 concluyó con el consolidado dúo cómico formado por Celso Fernández Sanmartín y Fernando Palitos.