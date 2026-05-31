TURISMO
A Costa da Morte reivindica a Eduardo Pondal como referente literario e turístico
A Fundación que vela polo legado do autor do Himno de Galicia sumouse a APTCM
A Fundación Eduardo Pondal, de Ponteceso, súmase á Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) por ser "un referente turístico e literario".
Así o acordaron o presidente da APTCM, Pepe Formoso, e o seu homólogo da Fundación, José María Varela, quen subliña "a importancia de dar a coñecer a figura do bardo pontecesán, non só no noso territorio senón tamén fóra das nosas fronteiras".
Formoso asegura tamén que "non pode haber ningunha persoa, sexa turista, peregrino ou visitante, que marche da Costa da Morte sen que saiba que Eduardo Pondal é o autor da letra do Himno galego. É o poeta de toda a Costa da Morte, e así o temos que sentir, promocionar e defender entre todos".
A Costa da Morte, engade, "é a terra de Pondal, López Abente, Labarta Pose e do reactivado Batallón Literario da Costa da Morte (BLCM), entre outros".
Identidade da Costa da Morte
O turismo literario, subliña o presidente da APTCM, "é un recurso turístico que, xunto á gastronomía, a natureza e o patrimonio, forma parte da realidade e da identidade da Costa da Morte".
O Festiletras, que organiza a Fundación Eduardo Pondal na aldea do Couto dende hai máis de 40 anos "é a máxima expresión da cultura rural, da aldea, e da identidade da fin da Terra", conclúe Pepe Formoso.
