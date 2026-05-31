Siete días de fiesta en Santa Comba con La Fórmula, Panorama City o Finisterre

La comisión de fiestas de Santa Comba acaba de divulgar el cartel de las Festas de San Pedro que se prolongarán el 7 y 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de junio con orquestas de primer nivel y pregón de Gandeirías do Xallas (el 26 a las 22.30 horas). Además, el 27 a las 18.00 horas habrá un partido en Fontenla entre el Xallas F.C. y leyendas del Real Madrid en honor a Doro.

Cartel 2026 de las fiestas patronales de Santa Comba / Cedida

El domingo 7 actuarán los Gaiteiros da Baña y a las 12.15 h., procesión del Corpus. A su término, sesión vermú con Laura Añón, JJ Compota y Ángel Sevilla, más verbena con Disco Móbil Full y DJ Expósito. El 23, sardiñada a las 21.00 hora y Disco Móbil CDC, mientras que el 26, se sucederá la foliada de Axio Mouro, pregón y verbena con La Fórmula y Macro CDC. Ya el sábado 27, charanga Os Celtas por la mañana, sesión vermú con Os Celtas y Fuego y, ya en la verbena, turno para las orquestas Fuego y Panorama City, sin olvidar la Disco Móbil CDC.

Últimas jornadas

Para el domingo 28 está prevista una misa a mediodía por toda la parroquia, pasacalles con Cabezudos Papamoscas y Santa Combers, y sesión vermú más verbena a cargo de Los Españoles y Disco Móbil Impacto. El lunes 29 abrirán jornada las gaitas de los Santa Combers, para seguir con la misa y procesión por San Pedro a las 13.00 horas, vermú con Grupo M3 Show, que repetirá en verbena con la Orquestra Finisterre. Cerrarán los fastos el 30 la misa por San Antonio (13.00 h.) y vermú con el Trío Alborada.