Florece en Cabana una de las orquídeas silvestres más bellas de la península

La explosión de la primavera hizo aflorar una joya botánica en Cabana de Bergantiños: la Dactylorhiza elata, "una de las orquídeas silvestres más bellas de la península ibérica", afirma Ramón Varela, presidente de la Asociación Salvemos Cabana.

La presencia de esta especie, catalogada como "casi amenazada" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), "recuerda la importancia de proteger el territorio, al tratarse de un hallazgo de gran valor ecológico cuyas poblaciones dependen de hábitats frágiles y escasos", subraya Varela.

La Dactylorhiza elata, conocida como orquídea de los arroyos o satirión, "no siempre es fácil de ver, y este año ha aparecido en pequeñas poblaciones en las parroquias de Cesullas, Canduas y Borneiro", añade.

Ejemplar de 'Dactylorhiza elata' en la parroquia de Cesullas. / Salvemos Cabana

Se caracteriza por un porte esbelto y robusto, puede alcanzar hasta 50 centímetros de altura y presenta una densa inflorescencia que exhibe una intensa y llamativa coloración púrpura durante la primavera.

Su presencia en Cabana de Bergantiños, y por extensión en la Costa da Morte, "está estrechamente ligada a la salud de los ecosistemas acuáticos, ya que aparece en márgenes de arroyos, prados y juncales que mantienen un alto grado de humedad estacional y actúan como auténticos refugios climáticos locales", señala Ramón Varela.

Una de las curiosidades biológicas más fascinantes de esta orquídea, añade, es su estrategia de reproducción, "pues no produce néctar y atrae a sus insectos polinizadores mediante el engaño visual, lo que propicia además una alta tasa de hibridación con otras especies de su mismo género cuando coexisten en el mismo entorno, convirtiéndola en un motor evolutivo de biodiversidad".

Una especie en el radar de la UCIN

La confirmación de este núcleo en la Costa da Morte es "especialmente relevante" si se atiende a los criterios de la UICN, pues la Dactylorhiza elata está catalogada en la Lista Roja, ya que a nivel europeo la especie "está experimentando un declive significativo, habiendo caído sus poblaciones en más de un 30% en países como Francia y Portugal", señala Ramón Varela.

Por este motivo, la Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana ha comunicado el hallazgo a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.

La conservación de esta joya botánica, explica Varela, se ve comprometida principalmente por la degradación de sus hábitats húmedos, "causada por la presión humana por la urbanización sin control, la eucaliptización y el drenaje de zonas encharcadas, la canalización de cursos fluviales y las alteraciones del régimen hídrico del terreno como las provocadas por la instalación de parques eólicos sin valorar adecuadamente la idoneidad de su emplazamiento".

Por ello, destaca que la aparición de poblaciones de Dactylorhiza elata en Cabana de Bergantiños es una señal de que todavía existen parajes en buen estado de conservación, "pero también una alarma silenciosa, pues si permitimos que las zonas húmedas de la Costa da Morte sigan degradándose o desapareciendo bajo la presión de usos incompatibles con la conservación de la biodiversidad, perderemos un patrimonio genético y paisajístico insustituible", concluye.