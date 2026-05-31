¿Quieres trabajar en Cortizo? La multinacional impulsa este lunes en su campus de Padrón una jornada de empleo y atracción de talento

La multinacional gallega del aluminio y el PVC Cortizo celebra este lunes una jornada de empleo y atracción de talento en su Campus Tecnológico de Padrón, un evento que abre la posibilidad a que cualquier persona pueda presentar su candidatura espontánea a las ofertas laborables disponibles o postularse para futuras vacantes.

La jornada está dirigida a todo tipo de perfiles profesionales, tanto de las áreas productivas como enfoques con una visión más técnica, comercial o administrativa. El equipo de selección de la firma padronesa se entrevistará individualmente con todos los aspirantes para conocer sus inquietudes profesionales y, al mismo tiempo, trasladarles una visión amplia sobre las distintas áreas de trabajo en las que podrían tener encaje en la compañía.

“Somos una empresa que está en continuo crecimiento y abierta a la incorporación de nuevo talento, ya sea a través de nuestro portal de empleo, ferias o foros específico", explica Francisco Fraga, director de Recursos Humanos de Cortizo. Sin embargo, añade, "este formato presencial nos va a permitir un contacto directo y un intercambio de información de más calidad con aquellas personas que acudan a presentar su candidatura”.

En plena era digital, en la que la gran mayoría de relaciones laborales tienen su punto de partida en candidaturas realizadas a través de portales de empleo o correo electrónico, desde la multinacional padronesa buscan acercarse con este evento a un modelo de atracción de talento más personal, en el que también se fomente la escucha activa. “No queremos reducir esta acción a una simple recogida de currículos, para eso ya disponemos de otros foros. Pretendemos que sea un día de puertas abiertas en el que las personas puedan recibir información completa sobre qué hacemos y cuál sería la sección más idónea en la que podría encauzarse su perfil profesional, así como aclarar cualquier duda”, añade Fraga.

Cartel de la jornada / Cedida

Jornada de mañana y tarde

Para facilitar la participación, la jornada de empleo y atracción de talento de Cortizo contará con sesión matutina y vespertina. Por la mañana, recibirán candidaturas entre las 9:00 y las 13:00, mientras que la sesión de tarde se extenderá desde las 15:00 a las 18:00.

Cabe destacar que Cortizo emplea en la actualidad a cerca de 4.000 personas en todo el grupo, de las cuales casi la mitad desarrollan su actividad en sus centros de trabajo de Padrón. De hecho, la compañía, líder en el diseño y fabricación de soluciones de aluminio y PVC para la arquitectura y los sectores industriales, se ha convertido en uno de los motores de empleo no solo de los municipios del Sar, sino también de un área de influencia que se extiende a las comarcas de Santiago, O Barbanza, Noia, Caldas y O Salnés.